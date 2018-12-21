分析员：6月落实‧明年离境税料进账4.5亿 “如果以2017年出境的乘客数量来算，政府一年可获得7亿6600万令吉。由于政府会在明年的6月才落实，所以明年这方面的税收估计是4亿5000万令吉，到了2020年，可能增至9亿令吉。”

（雪兰莪‧万宜20日讯）马来亚银行投资银行分析员慕欣估计，政府落实离境税后，可在一年内获得7亿6600万令吉的税收入。

广告

他今日在东盟航空融合平台公众论坛主讲“大马应该征收离境税吗？”后，接受媒体访问时说，政府在明年6月1日起，向所有乘搭飞机出国的乘客征收离境税，即飞往东盟国家是20令吉，非东盟国家是40令吉后，政府可在明年获得约4亿5000万令吉税收。

“如果以2017年出境的乘客数量来算，政府一年可获得7亿6600万令吉。由于政府会在明年的6月才落实，所以明年这方面的税收估计是4亿5000万令吉，到了2020年，可能增至9亿令吉。”

他说，他赞同政府征收离境税，因为航空业需要这笔钱，以作为未来持续发展的用途。

航空业每年花费12亿

他说，目前航空业的拨款需要由联邦，即财政部拨出，而交通部在此方面没有资金主导权，因此要求拨款需要通过冗长及复杂的官僚过程。

“虽然政府现在也使用部份乘客服务费（PSC）作为维修及提升航空业的用途，但是整体收入并不足以应付整个行业在维修和提升上的需求开销。

广告

“航空业每年的花费是12亿令吉，各个单位如移民局及机场等，都需要更多资金来源来提升设施和系统、聘请及培训人才，以确保我国的航空业能持续发展。”

他强调，政府透过离境税所获得的收入，必须用来发展航空业，而不是其他领域。

慕欣认为，离境税是一个相对公平的税务制度，因为只有乘搭飞机出境我国的乘客，才需要缴交。（图：星洲日报）

建议豁免儿童离境税

他建议政府逐步落实离境税，如在首次落实时，向从大马离境飞往东盟国家的乘客收取10令吉，及飞往非东盟国家的乘客收取20令吉，并在6个月或一年后，才提升为政府的收税目标，即飞往东盟国家的20令吉及非东盟国家的40令吉。

广告

他也建议政府豁免儿童离境税。