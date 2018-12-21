芙乐龄公会今宴庆周年办歌赛 配合成立18周年纪念，森州芙蓉乐龄公会定于12月21日（周五）晚上7时，在芙蓉统一酒家宴会厅举行会庆联欢晚宴及“一曲定江山”卡拉OK歌唱赛，来宾记得准时赴会。

芙蓉乐龄公会透过各种传统佳节庆典，提供平台让会员齐聚一堂，并传承优良的民族文化。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉20日讯）配合成立18周年纪念，森州芙蓉乐龄公会定于12月21日（周五）晚上7时，在芙蓉统一酒家宴会厅举行会庆联欢晚宴及“一曲定江山”卡拉OK歌唱赛，来宾记得准时赴会。

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龙国强：贯彻活到老学到老

大会名誉主席龙国强分享，走过18个年头，该会始终如一，没有忘记使命，即确保乐龄人士继续留在我国社会主流里，代表乐龄社群争取基本权益，并协助处理与乐龄人士健康和福利相关的事宜。

“此外，本会经常举行有益身心的活动，如医药讲座、舞蹈班、烹饪班、卡拉OK歌唱比赛、施医赠药义诊等，会员都是自愿性参加，贯彻活到老学到老的精神。”

同时，无论是农历新年、端午节或中秋节，该会皆会举办传统佳节庆典，提供平台让会员齐聚一堂，并传承优良的民族文化。

“另外，步入科技发达时代，本会也鼓励乐龄群体自我充实、学习掌握新技能，与时并进。

本会偶尔也会组织国内旅行团，让会员开拓视野、放松身心，并联系感情。”

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他说，该会在亚沙再也花园拥有一间会所，目前理事会正积极探讨如何加以善用空间，以发挥其作用。

林魁星：小规模庆祝促进交流

大会主席兼该会主席林魁星指出，今年的会庆晚宴缩小规模，改为筵开60席，一来不加重公会负担，二来不麻烦其他华团组织，专注于凝聚会员们、促进内部交流。

他说，大会也藉着晚宴筹募常年活动基金，当晚邀请亚沙国会议员谢琪清担任开幕嘉宾，同时邀请全国乐龄组织总会代表及森州十多个友会代表出席，共襄盛举。

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“目前，本会拥有百多名会员，皆是55岁及以上，当中包括友族，我们欢迎更多乐龄人士加入本会，让乐龄生活变成丰富有意义。”

余再安：53人斗唱

筹委会主席兼歌唱赛杯主余再安指出，“一曲定江山”卡拉OK歌唱赛获得53名来自全森各地的歌唱爱好者参加。当天，参赛者需于下午4时报到，下午4时30分比赛开始。

