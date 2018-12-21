无心一句话触怒对方·青年遭毒打缝百针 一句话，换来一身毒打，27岁男子除了脸部缝了百针外，门牙也被打断，甚至差点变成“独眼龙”！

黄家俊被3人围殴，脸部缝了至少100针，也留下“蜈蚣疤”。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）一句话，换来一身毒打，27岁男子除了脸部缝了百针外，门牙也被打断，甚至差点变成“独眼龙”！

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事主黄家俊（27岁，咖啡厅业者）日前到酒吧出席朋友生日会，在朋友介绍下与另一班朋友喝酒，结果期间一句无心的“不能喝的话，就先回家”，就遭对方先以玻璃杯砸脸，再被3人围殴狂打至脸部皮开肉绽，缝了逾百针。

由于出手者拼命朝其头脸挥拳，导致他的头和脸部严重受伤，其中一只眼睛也险些被打瞎。他指出，他于本月14日晚上9时许抵达城市园一间广场里的酒吧，和朋友开始喝酒，之后在朋友介绍下，到隔壁台和另一班朋友喝酒。

“我向其中一人敬酒被拒，抛出一句‘你不能喝的话，就先回家’，惹火了对方，拿起玻璃杯砸向我的脸，再把我推倒在地上，联同另外两名友人狂打我。”

遭“箝制”被3人殴打

黄家俊今日通过行动党直辖区公共投诉局主任游佳豪召开新闻发布会，叙述被打的经过；出席者包括副主任林晋伙、甲洞区国会议员助理赖俊权和叶慧莉。

他表示，当时他被一人“箝制”着，毫无招架之力，只能用手挡，但3人不断向其脸部和头部挥拳。

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“直到有人通知我的朋友，才阻止他们继续动手，并把满脸是血的我送到医院救治。

“整个过程约两分钟，如果不是朋友及时阻止，后果不堪设想。根据为我缝针的护士，如果伤口再打上一点，我很可能面对瞎眼的风险。”

他说，其脸部至少缝了100针，头部则4针，缝针用了一个小时，他的一颗大门牙也被打断。

他强调不认识对方，当晚是第一天见面，只知道对方28岁，住在鹅唛，可是，对方却说认识他。

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涉案者家属曾要求和解

黄家俊说，伤口目前仍隐隐作痛，估计需要2个月才能痊愈。

他表示，他光顾该酒吧多次，这是第一次被打；而据他所知，当晚殴打他的3人，其中两人被辅警扣押，而肇事者也因为手部严重流血，当晚也被送往医院。

他指出，涉案者的家人曾联系他要求和解，但他已拒绝，并重申势必要对方为其所作所为负责任，接受法律制裁。

属刑事罪提控权在警方

游佳豪指出，警方透露在19日傍晚已逮捕了嫌犯，但基于此事涉及刑事罪，不管事主是否追究，提控权在于警方。“警方会开案调查，把报告交给总检察署；而警方相信会援引刑事法典第324条文（以武器致伤）展开调查，一旦罪成，可被判监最高10年，或罚款或鞭笞，或其中两项兼施。”

他也说，事主也可以通过民事诉讼，向肇事者追付损失，包括医药费等等。

