制造服务原产品吸金1393亿．首9月FDI倍增至641亿 大马2018年首9个月的制造、服务及原产品领域总共吸引了1393亿令吉的投资，比去年同期的1181亿令吉增加18%。

（吉隆坡20日讯）大马2018年首9个月的制造、服务及原产品领域总共吸引了1393亿令吉的投资，比去年同期的1181亿令吉增加18%。

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大马工业发展局文告指出，大马2018年首9个（1至9月）总共批准投资计划为3243项，预期将为大马营造9万3379个就业机会。

大马今年首9个月批准的外国直接投资（FDI）按年增加109.7%，至641亿令吉，较去年同期则为305亿令吉。

制造业投资强涨249%

同期间，制造业领域投资强劲增长249.4%，原产品领域批准的外国直接投资则增长99.3%。这显示在全球经济环境具挑战之际，投资者对大马的信心依然高昂。

大马国内投资则以752亿令吉领先，并在上述3个领域的批准投资总额贡献54%。

国内投资752亿

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文告指出，大马继续是制造业领域具竞争力的地点。今年首9个月总共批准468项计划，总值为591亿令吉，比去年同期则为463项计划，总值为346亿令吉，或是资本投资增长了70.5%。

今年首9个月，制造业领域所批准的外国投资录得488亿令吉，比去年同期的139亿令吉激增249.4%。中国占了外资总投资的156亿令吉或是32%、接着印尼占18.4%、荷兰占17%、美国占6.3%、韩国占4.9%及日本占4.3%。

Leaf Malaysia OpCo投资最显著

外资较为显著投资包括来自美国的Leaf Malaysia Op Co，将在柔佛设立设施以进行植物基生物废料转化为可发酵糖。另一项高素质扩充计划来自全球半导体跨国集团——意法半导体（ST Micro electronics），后者在大马营业已40年。

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在服务领域方面，今年1至9月，服务业获批准投资达699亿令吉，比较2017年同期则是742亿令吉。这些投资来自2721项计划，料可带来5万零896个就业机会。国内投资占大部份，占604亿令吉或占总批准投资的86.4%，其余的95亿令吉则来自外国来源。

文告表示，服务业批准增加的次领域，包括医疗保健、教育、全球业务领域、实业以及支援服务。

服务业次领域的支援服务批准投资取得增长24.8%，至48亿令吉，比较去年同期则为39亿令吉。其中大部份投资为绿色科技活动，涉及投资额为27亿令吉；96.8%为国内投资。

领先活动为能源发动计划，批准投资额达24亿令吉，接着为能源保存的1亿2010万令吉、绿色服务为9170万令吉、绿色建筑是2380万令吉及废料管理计划的1600万令吉。

原产品吸资103亿

1至9月期间，原产品领域总共吸引投资103亿令吉或占总批准投资的7.4%。分别有3个主要次领域，包括农业、矿业及种植和商品。

原产品领域的外国投资占58亿令吉（56.3%），国内投资则占45亿令吉（43.7%）。

矿业次领域领先，获得批准投资达97亿令吉，总共涉及22项计划。种植及商品次领域投资达5亿零150万令吉及农业次领域则占其余的批准投资。

文告指出，政府将确保大马经济保持在可永续成长的状况，以提供一个有利环境以吸引投资者和商家。高素质的外国直接投资将继续是大马发展中的扮演重要角色，主要是它对经济的乘数效应。

外资在制造业的强劲涉足，通过本地供应链生态系统及相关服务行业的成长中有助扩大市场。

大马工业发展局持续呼吁工业藉助成长商机，拥抱先进科技以加强生产力及竞争力。