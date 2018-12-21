亚企高薪CEO．中企包揽前5．林国泰曾立强进10强 亚洲企业高薪首席执行员调查显示，大马有两位高薪企业领导人在亚洲排行中挤进前10名，一是云顶集团（GENTING）执行主席丹斯里林国泰，第二位是金界控股（NAGACORP）首席执行员曾立强。

（吉隆坡20日讯）亚洲企业高薪首席执行员调查显示，大马有两位高薪企业领导人在亚洲排行中挤进前10名，一是云顶集团（GENTING）执行主席丹斯里林国泰，第二位是金界控股（NAGACORP）首席执行员曾立强。

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林国泰1982万美元排第八

中国双汇CEO最高薪

据标普全球市场情报汇整的数据，林国泰在2017年薪酬达1982万美元，在亚洲企业高薪经营者中排名第八位，超越中国联想集团CEO杨元庆。深耕柬埔寨赌业有成的金界控股CEO曾立强，以1793万美元的薪酬，在亚洲10强中排名第10位。

亚洲高薪CEO去年所领薪酬平均比美国同侪高出20%，且最高薪CEO的薪酬还是美国的近3倍。

亚洲CEO薪酬比美国多20%

亚洲薪酬前10高CEO去年平均领到6000万美元。但据顾问公司Pay Governance统计，美国标普500企业中薪酬前10高CEO只领到4900万美元。

亚洲薪酬最优渥的企业CEO是中国肉品制造商双汇集团CEO万隆，去年所领的薪水和股票报酬总计2.91亿美元，是美国晶片大厂博通（Broadcom）CEO陈福阳1.04亿美元的近3倍。

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排在第二位的是中国腾讯出资的汽车交易平台易鑫集团的CEO张序安（1.13亿美元）。

薪酬最高前5名的CEO都是香港或中国企业的CEO。台湾唯一挤进前10名的是鸿腾精密董事长卢松青，去年共领2090万美元，排名第七。

从行业来看，金融、娱乐业和房产居多。排在第五的新濠国际发展营运房产和赌场。排在第10的柬埔寨金界控股是该国最大赌场的营运公司。

美国主要上市企业（S&P500股价指数）中，半导体巨头博通的CEO陈福阳以约1.04亿美元的薪酬居首。欧洲企业中薪酬最高的是瑞士药商罗氏制药（Roche）的CEO，约为1300万欧元。在日本企业中薪酬最高的是武田药品工业CEO威伯，约为12亿日圆。