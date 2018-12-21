云一笑·初一十五的兰花 直到忘了自己乘船而来，我就是一朵兰花了。

（图：Zenina提供）

我有两个妹妹，其中一个妹妹长得像邻家门前的粽叶，身材纤细不高不矮刚刚好；风吹过宽阔的粽叶唰喇喇，好像妹妹圆圆的脸轻轻地笑。我喜欢她白里透红的脸蛋，看久了像一个爽口的红苹果。妹妹长大后喜欢煮饭料理家务，不仅勤劳善解人意，更是温顺得既不像爸又不像妈，我曾经怀疑母亲在医院生产时调包了，后来爸妈都不让她跟我出门，唯恐风一吹仙气就飘零了。

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另一个妹妹小我十三岁，她出世的时候，我们和邻家十个兄姐围着她团团转，没有机会抓泥爬行就学走路了。她一生出来额头就像一座小山，鼻梁高如岭，鼻翼像谷积；母亲越看越欢喜说那是旺相，旺夫旺子旺家庭。妹妹好像天使一般降临，奇怪的事情真的发生了——母亲除了煮稀饭咸鱼青菜，原来还会氽干捞面炒米粉，饭桌上的咸鱼好像都来不及晒干了，碗里的鸡肉也都肥嫩了，我们那破旧不堪的小木屋仿佛被魔棒点化，一瞬间变簇新的红瓦砖屋。小妹长得娇小又胆怯怕事，走在外头像一只不敢咯咯叫的玲珑鸡，我恒常带她在身边像一个背囊，爸妈从来不插手过问。

两个妹妹中学毕业后，好像青春小鸟飞往花花世界就不回来了。有时候她们回乡小聚，看见我蓬头垢面，俨然一幅母鸭带小鸭戏污沟的泼墨图，不禁凝颦深思。她们老是千方百计带我赶一趟繁华都市——逛一逛各大商场开阔眼界品味时尚，瞧一瞧高楼拔地兴起高耸入云，看一看夜市霓虹绚丽车流滚滚。我走在熙来攘往的街头，在芸芸众生之中，一颗忐忑的心尤其迷茫。

我们的世界，终于颠覆过来了。

一眨巴眼岁月就斑驳了，两个妹妹俨然苍穹的候鸟，偶尔也会想起这个姐姐如家禽不思变更，总是将就假期陪我走入山山水水。我仿佛从污秽的泥沟游向小河，往大海的方向去，有山吹同行，有野兰的幽香。

这一趟我们来到瓜雪，渔村有一个美丽的名字叫沙沙兰，我们计划隔天从这里出发到神秘的岛屿——天空之镜。落脚的民宿与码头右侧的餐馆背对背，只隔一道木板隙壁。走入暮色的渔村，犹如一盏昏黄的街灯，斜照偃卧的渔夫身上，脚踏车遁入幽暗的巷弄，老渔夫就睡着了。白鹭和乌鸦栖息在沿海的红树上，叽里呱啦像留宿的旅客一样兴奋；一如一树成熟的黑棉桃，果荚开裂露出雪白的棉絮。

我们折返民宿，火锅旁的鱼虾蟹仿佛适才上岸的泳将，食欲像潮水漫过庖厨餐桌。我们剥下螃蟹和虾的红衣甲，把它们豢养在肠胃里，从此没有风浪。餐桌上的鱼骨头如一堆腐化的叶脉，搁在退潮的滩涂。

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黑沙滩是初一十五前后在大退潮时，浮现在海中央的一片沙洲，每个月有五六天浮出水面晒晒日头吹吹风；天空之镜是沙沙兰外海的一株兰花，每逢农历初一十五绽放，仿佛供奉神灵一般神圣。

妹妹说我们预定了全码头最快速的船只。第二天适逢假期，巴士一辆又一辆如蚂蚁兵团涌入码头，大家一窝蜂登上了唯一三个马达的船只，任谁也不肯下来了；我怔怔站在人潮和潮水交集处看傻了眼，最后我们九个人和朋友分开乘两艘船只出发。

半个小时后，我坐在船头看见沙洲像一尾蓝鲸浅浅浮出水面。沙洲上衣着鲜艳的人群，已经像七彩弹珠在黑沙滩滚动了。船员嘱咐大家把履鞋留在船上，要我赤足踩上灰浆一般的黑泥沙，须臾之间有点迟疑，也无暇思辨我的脚臭抑或黑泥脏。第一脚兴奋的感官留下了微妙的体验——细沙如粉末从脚趾缝渗出来，仿佛儿时的光影流泻而出。

船员率领大家朝对海走去。黑沙滩的直径大约有八公里长，有一百个足球场大。七十年前这里原是洁白纯净的沙滩呀！白沙滩变色了，人类是罪魁祸首。看见微小的海洋生物从深陷的脚印爬起来，走着走着心情就像黑泥沙一般沉重了。我们一直走一直走，直到走入一面镜子里，走入苍天和大地的眼底；直到忘了自己乘船而来，我就是一朵兰花了。

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大自然有无穷的感染力；环境会改变一个人的气质。

船员终于搁下一篮筐摄影道具，并以两张对开的塑料板框起猎影范围，一转身便是兼职摄影师了。摄影是一门艺术，天空之镜迈向旅游业势必掌握的技术；掌镜的队伍不惜趴着泥泞贴着水，施展浑身解数捕捉水里兰花的仙气。我们一开始就是脱队鸭子了，摇摇晃晃贯穿各摄影队伍，眼看游客以各种姿势诠释美丽的生命，目睹男摄影师摆S型腰线8字扭臀。我开始懊悔自己没有穿上细肩带花裙子，我忽然想起母亲如果随行，也应该围上七彩丝巾飘呀飘。

两个妹妹的世界归并，即是无涯的天际；而今我是宁静的浅滩，心中有一片海蓝的天空，白云飘过仿佛浪花低吟。我们约好初一十五行吟放歌。如果母亲初一来了，记得携行浅紫色的围巾；如果十五父亲也来，叫他撑一把霓虹伞，仿若儿时雨后他教我仰望天空的色彩。