废低年级考试‧校方家长须配合‧别让学生“快乐到懒散” 吉隆坡崇文小学校长兼全国校长职工会总会长王仕发受星洲日报访问时说，教育部废除低年级考试后，教师的教学“应该”更活泼，学生也“应该”更加快乐，其关键在于学校教师与家长的配合。

（雪兰莪‧八打灵再也20日讯）受访的学校校长认为，教育部从明年起废除小学一至三年级的正式考试及加强课堂评估（PBD）的措施，能增加教师的教学空间与弹性，以让教学方式更加多元，然而，校方需要家长的紧密配合，才不至于让学生“快乐到懒散”。

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王仕发：教学应更活泼

吉隆坡崇文小学校长兼全国校长职工会总会长王仕发受星洲日报访问时说，教育部废除低年级考试后，教师的教学“应该”更活泼，学生也“应该”更加快乐，其关键在于学校教师与家长的配合。

“学生的学习不再局限于课本，教师会鼓励他们多阅读，让学习更加全面。

“没有考试的局限，父母不会天天催促孩子温习，他们的时间就多了，他们可能上网做练习，也可能玩更多游戏，他们会快乐学习，还是快乐到懒散？还不知道。”

他说，学校教育需要家庭教育的配合，而整体成果要等3年，即四年级参加正式考试时，才能更清楚此措施的成果和方向。

“我不能断定这个教改好不好，但是外国朝这个方向的教改也面对很多问题，例如有的家长感到不安，让孩子补习等。”

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他也说，目前各校仅从媒体获悉教育部废除考试的消息，他促请教育部尽快发出正式公函，以让校方获得明确指示，究竟要延续目前的课堂评估模式，还是有更具体的方式加强评估。

张逊贞：有更多时间设计教学活动

吉隆坡坤成一校校长张逊贞受访时说，教育部废除低年级学生的考试，将使教师有更多时间设计教学活动，提升学生的学习兴趣与成果，同时也更注重品德培养。

她说，教育部自2011年起推行课堂评估，该校也致力落实21世纪教学法，以让教学以学生为主导，让他们透过活动学习知识与技能。

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“例如在教导消化系统时，教师可让学生扮演肠道、胃、蛋白质和淀粉，他们演绎食物如何进入肠道，最后被排出体外。教师之后会要求学生发表想法及对消化系统的了解。

“如此一来，原本沉闷难懂的教学就变得有趣。他们参与再自己讲出来，和教师告诉他知识的成果是不一样的。”

她说，课堂评估是评估学生对技能的掌握，而校本评估相较考试制度，来得更全面。

“过去过于注重考试的学习方式是靠硬记死背的短暂记忆，但是如果是亲身体验，其感受和成果比较深刻。”

她说，各校进行课堂评估多年，教师也已接受相关训练，因此对此并不陌生，惟家长会有较多顾虑与疑问，因此校方有责任让家长明白如何执行。