教长：未来工作需创新知识‧须推展21世纪教学 他说，该部也会主办一项让教师录影3分钟视频和300字的感言来分享21世纪的创意教学的经验竞赛，得奖教师将可获得丰厚奖品。

主办单位特别送上蛋糕为周三生日的马智礼（右二）庆生。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧赛城20日讯）教育部长马智礼说，65%的小学生未来将会从事尚未存在的工作，因此，学校有必要推展21世纪的教学来迎合第四工业革命的到来。

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他说，未来的工作需要技能和创新知识，而21世纪教学可以提供所需，教师本身也应该要适应和传授学生新世纪知识他是今日在21世纪教师学习活动主持推介仪式后，发表谈话。

他说，该部也会主办一项让教师录影3分钟视频和300字的感言来分享21世纪的创意教学的经验竞赛，得奖教师将可获得丰厚奖品。

他指出，竞赛的截止日期是明年1月31日，让很多有创意教学的教师可以分享他们的教学模式。

马智礼在致词时也说，他已经通过改革，减少教师的行政工作和提升教学专业地位，让教师有更多的时间来教育英才，尤其培养21世纪的学生。

他说，21世纪学习（PAK21）代表了未来的教育方向，大马必须做好相关的准备。

“我们面对21世纪的诸多挑战，技术取代工作和传统商业模式崩坏、工业教育过时。”

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他说，国库控股研究所最近一项报告指出，年轻工人需要通过终身学习来重新学习和提升自己。

他认为，21世纪的学生，必须要掌握4C1V，即具有创造力、合作、批判性思考和沟通良好，并拥有价值观和道德的核心。