在室友饮食下毒·中国留学生控杀人未遂 美国检方表示，一名22岁的中国留学生涉嫌对室友下毒，在长达数个月期间，在黑人室友的饮料和食物中掺入有毒化学物，导致对方出现晕眩、呕吐和不自主颤抖的症状。他将面临杀人未遂罪和严重伤人罪等控状。

（图：警方照片）

美国检方表示，一名22岁的中国留学生涉嫌对室友下毒，在长达数个月期间，在黑人室友的饮料和食物中掺入有毒化学物，导致对方出现晕眩、呕吐和不自主颤抖的症状。他将面临杀人未遂罪和严重伤人罪等控状。

广告

据《南华早报》报道，22岁的杨裕凯（Yukai Yang，译音）是美国宾州理海大学的中国留学生。他之前因在宿舍房间涂写种族歧视涂鸦而在面临种族恐吓的指控。当局表示他的黑人室友罗亚尔（Juwan Royal）今年初开始出现晕眩、呕吐、不自主颤抖等现象，就医后血液验出“铊”的成份（thallium）。“铊”是一种无臭无味的软金属，可对人体造成伤害。它曾一度被用作老鼠药，但在1970年以后被禁止用来杀鼠。

目前杨裕凯的学生签证已被撤销。当局表示杨裕凯和罗亚尔已是多年的室友，罗亚尔还一度认为两人的关系不错。

（综合）