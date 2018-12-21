刘强燕：言论缺宗教敏感性‧“马智礼不尊重砂沙民情” 刘强燕认为，马智礼不尊重砂拉越和沙巴的风土民情，也缺乏对两地的宗教敏感性。她希望马智礼做好功课，尤其多了解半岛伊斯兰教师在这里多次引发的不满声浪。

（砂拉越‧诗巫20日讯）行动党砂州宣传秘书兼南兰国会议员刘强燕和武吉阿瑟州议员郑爱鸰今日双双抨击教育部长马智礼，希望马智礼尊重东马砂拉越与沙巴，多了解两州的情况及关注两州的教育课题，而非发表敏感性的宗教言论。

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刘强燕和郑爱鸰今日针对马智礼“要求在砂拉越和沙巴学校执教的吉兰丹、登嘉楼及吉打伊斯兰教师继续留在东马宣教”之言论，各别发表文告。

刘强燕认为，马智礼不尊重砂拉越和沙巴的风土民情，也缺乏对两地的宗教敏感性。她希望马智礼做好功课，尤其多了解半岛伊斯兰教师在这里多次引发的不满声浪。

她举例，2015年11月，一名吉兰丹宗教师被派往泗里街一所伊班学生为主的学校，引起当地学生家长担忧孩子或被强制改信伊斯兰；较早前，美里罗东中学一名13岁伊班族学生向警方报案，指2015年3月份，一名教师在未经其父母同意下强迫她改信伊斯兰。

她认为，马智礼将砂、沙形容为是宣教的沃土，无疑挑动砂沙两州的宗教敏感神经。

她要求马智礼停止派遣西马半岛宗教教师前来砂拉越执教，并将引发争论的宗教教师送回去，同时培养砂拉越的本土宗教教师来替代。

郑爱鸰：应履行教育承诺

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郑爱鸰说，马智礼应了解砂拉越的基督教社会不能接受孩子在学校里被传教，特别是当法律规定16岁以下儿童只有在父母的同意，才允许信奉任何宗教。

她劝告马智礼尽快履行在希盟在第14届大选之前作出的所有教育承诺。我国的教育体系迫切需要改革，马智礼需要解决的问题很多，比如审查小学中学的教育大纲、英文教学、残旧学校、承认独中统考文凭、无国籍孩童受教育机会等。