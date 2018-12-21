科技业好淡争持．汽车物联网推动．智能手机暗淡 分析员认为，美国与中国贸易战反而使本地科技股受惠，因有机会成为取得更多替代订单合约的其中赢家。

（吉隆坡20日讯）全球整体科技业成长将持续由汽车及物联网领域所推动，智能手机暂时“靠边站”，分析员认为，美国与中国贸易战反而使本地科技股受惠，因有机会成为取得更多替代订单合约的其中赢家。

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丰隆研究指出，2018年首9个月，全球半导体销售取得18%成长，主要是获得记忆体“爆炸性”成长所推动，市场一般预料2019年的成长将放缓至3%。惟美国与中国贸易战、智能手机需求停滞不前、整体行业库存调整及较弱的记忆体价格等，都可能是负面影响利空。

丰隆表示，虽然科技领域领先指标持续向上扬升，惟该行觉察到宏观环境下行风险，及数据趋势走软利空。美元汇率走势强劲，料被商品价格走高所抵消。

丰隆预料2019财政年美元兑马币汇率走高，全年平均为4.20（2018财政年平均为4.10），有鋻于此，，本地科技股将从美元单位销售中受惠，略为美元成本项目抵销部份利好。

回教银行证券研究指出，整体科技股盈利拥有下行风险，如半导体领域域挑战主要是智能手机需求走软、美国及中国贸易战仍不明朗、晶圆供应紧缩等利空冲击。

回教银行证券研究名单下科技股2018财政年第三季业绩表现乏善可陈，资讯科技服务领域有3个股项落后大市，包括GHL系统（GHLSYS,0021,主板科技组）、毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）及德达飞讯（DSONIC,5216,主板科技组），以及1家符合预测──MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）。

该行指出，半导体领域则仅有东益电子（GTRONIC,7022,主板科技组）超越大市，友力森（UNISEM,5005,主板科技组）及马太平洋（MPI,3867,主板科技组）则符合预测、及1个低于预测，即益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）。

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资讯科技次领域的隐忧，主要是政府紧缩开销，使现有服务合约重新竞标，因政府要求较低收费及成本。

回教银行证券仍看好益纳利美昌，因为盈利风险已全面反映在目前股价里，预料将从博通（Broadcom）强劲市场地位中受惠，不受晶圆供应短缺利空影响，反观其同业马太平洋及友力森则受到负面影响。看好的资讯科技股则为MYEG服务。

整体而言，回教银行对科技领域评级下调至“中和”，之前则是“加码”

等级，这主要是半导体次领域成长放缓及资讯科技领域的前景较为暗淡。惟美元兑马币汇率走高、智能手机需求复苏、及政府采取数据化行动等，都可为马股科技股提供一些支持。