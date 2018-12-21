信贷账款增．永旺信贷第三季多赚24% 永旺信贷（AEONCR）截至2018年11月30日第三季净利增长23.50%，至8713万6000令吉，驱动首9个月净利增22.62%，至2亿6701万1000令吉。

（吉隆坡20日讯）信贷和应收账款增长、呆账和成本减低拉抬，永旺信贷（AEONCR,5139,主板金融服务组）截至2018年11月30日第三季净利增长23.50%，至8713万6000令吉，驱动首9个月净利增22.62%，至2亿6701万1000令吉。

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第三季营业额增11.6%，至3亿4849万7000令吉；首9个月则增8.7%，至10亿零630万7000令吉。

该集团文告指出，总交易与融资量在单季增49.5%，至14亿8800万令吉；首9个月增长26.4%，至38亿8700万令吉。

截至11月杪，应收总账款达83亿1300万令吉，比去年同期的72亿零300万令吉增长15.41%。注销后之净账款达77亿3700万令吉，前期为70亿3400万令吉，呆账率由前期2.48%抑低至2.05%。

此外，该集团单季与首9个月其他收入各为2799万9000令吉和1亿零5574万令吉，其中包含坏账收回、从销售保险的佣金收入和忠诚客户处理费等。

该集团披露，基于营收增长，单季的营运成本对营收比率走低至55.6%，前期为60.9%。单季的融资成本稍走高至63亿4800万令吉，前期55亿1300万令吉。

展望未来，世界银行预期大马2018年经济增长4.7%，预期家庭开销在收入与就业增长扶持内需，2019年2月杪截止财政年可保财务表现。