业绩逊预期．业务多下滑．乔治肯特前景看淡 乔治肯特（GKENT）首9个月业绩表现低于市场预期，主要是轻快铁3线工程延迟和多项业务下滑，分析员看淡前景，下调未来2、3年财测。

（吉隆坡20日讯）乔治肯特（GKENT,3204,主板建筑组）首9个月业绩表现低于市场预期，主要是轻快铁3线工程延迟和多项业务下滑，分析员看淡前景，下调未来2、3年财测。

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由于营运支出和税率高于预期，乔治肯特2019首9月盈利不如预期，按年下滑19%至6200万令吉，不及市场预期，丰隆研究认为这主要是轻快铁3线工程交付伙伴联营公司贡献下滑，归咎于轻快铁3线的工作范围缩小和延长施工时间表。

轻快铁3线工程交付伙伴合约如今已修改成总值119亿令吉的固定合约，目前正在谈判完成新合约的条款，并根据修订后的退款进行重新设计，预计在2019下半年恢复施工。

在增加运营费用之后，丰隆下砍2019至2021财政年全年财测分别7.6%、13.0%和6.2%。

丰隆预计，2024财政年轻快铁3线完成后，该公司将面对大型铁路工作流量减少和盈利可持续性问题。

肯纳格研究指出，乔治肯特首9月净利不如预期，主要在于部份进行中的项目入账速度低于预期。

该公司第二次中期派发每股1.5仙股息，今年至今共派发3.5仙，符合肯纳格预期。

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乔治肯特-马资源联营公司获得轻快铁3线总值119亿令吉的固定合约，高出肯纳格预期的90亿令吉，预计该公司的未入账订单将达至55亿令吉。

肯纳格认为，尽管轻快铁3线延迟后该公司短期而言表现将不理想，但若该项目成功以较低成本在时限内完成，联营的双方有望在未来巩固其在铁路基础设施领域的立足点。

肯纳格预计乔治肯特将专注于执行轻快铁3线项目，而取消对该公司3亿5000万令吉的订单补货假设，加上现有项目的入账放缓，下调该公司2019至2020财政年盈利预测15至13%。

同时，肯纳格研究将全年股息预测从每股5.5仙下调至5.0仙。