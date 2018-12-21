竞争剧烈．宝利前景审慎 宝利机构（BONIA）短期前景极具挑战力，料短期将持续走低，艾芬黄氏研究对宝利机构展望持谨慎态度。

（吉隆坡20日讯）基于如今时尚零售商竞争持续激烈及高支出下，宝利机构（BONIA,9288,主板消费产品服务组）短期前景极具挑战力，料短期将持续走低，艾芬黄氏研究对宝利机构展望持谨慎态度。

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由于压缩了高运营杠杆的低利润率，海外与本地市场销售双双下滑，宝利机构2019年首季核心净利按年下滑64%。

宝利机构将通过开展高利润皮革服饰品牌布兰施（BraunBuffel）至新市场，以缩减旗下被更大型企业淘汰的特许服装品牌的亏损。

另一方面，宝利机构有意通过改进销售方式，努力建立内部核心品牌Bonia和Sembonia。

为提升Bonia的市场定位，该公司管理层预计将进一步提高广告与促销支出和维持承担更高资本支出，料将对短期收益有所压制。

艾芬黄氏预计，该市场策略需至少6至9个月，所以其同店销售（SSSG）负面趋势预料将维持2019财政年至2020财政年首季，宝利机构短期盈利料将出现下滑趋势。

由于较高的经常性广告与促销支出，艾芬黄氏下砍2020至2021财政年盈利财测16至22%，并在2019年13倍本益比预测为基准，下调其目标价。