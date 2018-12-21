争取政府合约．迪耐财测上调 迪耐（DNEX）强劲的资讯科技专业知识被看好将通过审查，加上原油价格预测复苏将改善收入贡献，对其未来展望持乐观看法进而保持评级。

（吉隆坡20日讯）在新政府取消合约潮中，迪耐（DNEX,4456,主板科技组）强劲的资讯科技专业知识被看好将通过审查，加上原油价格预测复苏将改善收入贡献，对其未来展望持乐观看法进而保持评级。

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在迪耐的流动存储系统（PCS）持续延迟和资讯科技业务新合约的较低赚幅下，达证券研究分别下调2018及2019财政年财测14.9%及5.8%，但上调2020年财测2.3%。

达证券预计，迪耐将暂缓并购活动，并专注于增长和巩固现有业务，运用其子公司Genaxis、DNeX电讯及DNeX RFID的专业知识来确保及执行合约。

此外，在东南亚物流网络（SEALNET）的贸易便利化系统和Anasuria及Avalon油田的Ping石油进一步开发下，迪耐的长期前景似乎也得到巩固。

但同时，该行也认为迪耐在失去国家单一窗户（nsw）服务垄断地位和无法获取新合约假设下，将导致2020年收入下降。

基于修改财测和迪耐资讯科技业务2019年12倍的较低本益比预测下，达证券下调目标价至41仙。