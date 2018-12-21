伊庭：维持男18岁女16岁·登州最低法定婚龄照旧 登州伊斯兰法庭首席法官旺莫哈末查克里指出，登州2017年伊斯兰家庭法8条文阐明，登州穆斯林男女的最低法定结婚年龄仍然维持在18岁及16岁。

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼20日讯）登州伊斯兰法庭首席法官旺莫哈末查克里指出，登州2017年伊斯兰家庭法8条文阐明，登州穆斯林男女的最低法定结婚年龄仍然维持在18岁及16岁。

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除非已怀孕生产有性行为

他说，法庭绝不轻易批准未成年者的结婚（童婚）申请，除非他们是基于3个特殊情况下，分别是女方已怀孕、已生下孩子，或者2人已发生婚前性行为。

他说，当局自2013年至今，总共接获444项未成年者结婚申请，当中397项申请获得批准，获批的原因也是基于上述3大因素。

“法庭批准有关申请，这是因为它将对怀孕中的胎儿或已经产下的孩子在财产继承权、监护权角度产生影响。此外，我们不会接受其他理由，即使申请者声称已经向亲友发出了婚礼邀请卡。”

他是于今早出席颁发援助金给贫苦孩子的活动后，接受记者访问时如此表示。

根据登州伊斯兰法庭数据，444项未成年结婚申请当中，涉及了522名儿童，其中17岁者155名、16岁者40名、15岁者277名、14岁者40名，以及13岁者10名。

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他说，当中最常用的结婚理由就是两情相悦、想结婚、想减轻家庭负担及避免犯下通奸。

他指出，444项未成年结婚申请者当中，405项申请者只有一方是未成年（通常为女方），另外33项申请是男女双方都是未成年者。

“在登州，未成年结婚的申请每年都在减少中，因此情况未让人担忧。因此最理想的情况是当他们都到了法定适婚年龄，除非遇到上述3个特殊情况。”