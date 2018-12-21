纳莎汽车集团CEO‧三姆森获法国颁勋章 三姆森从法国驻马大使弗雷德里克接获该勋章后表示，很荣幸获得法国政府颁发该勋章与认可。

法国驻马大使弗雷德里克（左）祝贺三姆森获颁“国家荣誉骑士勋章”。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）纳莎控股公司（Naza Corporation Holdings）汽车集团首席执行员拿督三姆森安南佐治，获得法国政府颁发“国家荣誉骑士勋章”（Chevalier de l'Ordre National du Merite），以表扬他对法国汽车领域的卓越贡献。

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三姆森从法国驻马大使弗雷德里克接获该勋章后表示，很荣幸获得法国政府颁发该勋章与认可。

“我们与法国的合作，是从2006年Peugeot206CKD计划开始，并延伸出纳莎集团与PSA集团的联营项目，以把吉打的纳莎汽车制造厂房（NAM）设为东盟制造核心。”

他相信，纳莎集团将与法国政府拥有更紧密的合作关系，同时探讨更多商机。该集团今日为三姆森举办授勋庆贺晚宴，与各界贵宾分享这份喜悦。

由拿破仑波拿巴（Napoleon Bonaparte）于1802年创立，并由时任总统戴高乐（Charles de Gaulle）于1963年颁布法令恢复颁发的法国优秀勋章，是由法国总统颁授，旨在表扬所有对法国国家民事或军事方面有杰出贡献之人士。