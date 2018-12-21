苏立丰：确保合法性·柔佛董联应开特大重选 柔佛州华校董教联合会前署理董事长苏立丰批评现任主席陈大锦不按章程行事，并奉劝对方唯今之计只能召开特别会员大会，宣布解散现有的理事会进行重选，以确保柔董联会和董总的合法性。

苏立丰（右）在萧庆璋陪同下出示柔董联会章程，并且奉劝陈大锦召开特大解散重选柔董联会，以确保组织的合法性。（图：星洲日报）

（柔佛．峇株巴辖20日讯）柔佛州华校董教联合会前署理董事长苏立丰批评现任主席陈大锦不按章程行事，并奉劝对方唯今之计只能召开特别会员大会，宣布解散现有的理事会进行重选，以确保柔董联会和董总的合法性。

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他指出，由于一些理事没有按照章程选出，严格来说目前的柔董联会并不合法，各界不提这个问题是因为爱护这个组织，而柔董联会有理事受委出任董总职位，就算柔董联会不合法是小事，但这样会牵连董总也变成不合法的组织，兹事体大。

苏立丰曾任峇株巴辖五校董事会董事长，他今日在也是柔董联会前任署理主席、五校董事会候任理事萧庆璋的陪同下召开新闻发布会，点名批评兼任董总主席和峇五校董事长的陈大锦。

苏立丰称，自己卸下职务已经18年，原本不在其位就不要多做评论，但近日柔董联会的事件频频上报，并与峇五校董事会有所牵连，很多人询问他的看法，而他自己也“看不下去”，所以不能再保持缄默。

斥陈大锦没按章行事

他开腔指责陈大锦一路来没有按照章程行事、处事很有问题，并指在对方的领导下，接连发生柔董联会副主席、总务和财政等6名重要理事辞职，以及峇五校董事会差一点难产等事件，他再也忍无可忍。

“不管什么团体，领导人一定要按照章程，而且要有诚信、言行一致，否则日后会产生弊端，令组织永无宁日，何况现在已出现有些人不合法的情况，作为领导人更要公正不阿，不然怎样去领导？”

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针对陈大锦以峇五校董事会会务顾问身份出任柔董联会主席的说法，苏立丰质疑峇五校董事会刚刚完成选举，候任理事还未就职和开会，陈大锦受委一事从何而来？

“可见他不按章行事，这样的人怎样领导柔董联会，更何况是整个董总？我们看了很悲哀。”

若处理不当影响董总

苏立丰也奉劝陈大锦，现在问题已经发生并被人指出，要解决问题唯有解散重选，让柔董联会变得合法，否则万一有人告上社团注册局，而对方兼任董总主席，若是处理不当，届时不只影响柔董联会，也影响董总。

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据他指出，柔董联会的33个当然理事职位，其中28个由柔州8+1独中的校长和董事长、10县发展华小工委会主席出任，剩下的5个从215所华小的董家协成员之中选出，届时还可通过会议选出6名热心人士作为受委理事。

“如果按照这样的方式去重选，柔董联会就是合法组织，不会再有问题，也不会影响到董总。”

若只修章合法性仍存疑

苏立丰也特别提醒，如果柔董联会召开特大，就只修改章程以让某些人符合资格而没有解散重选，那么组织的合法性还是会存疑，并继续形成糟糕的情况。

他希望陈大锦慎重考虑，不让好不容易才平息风波的董总再生乱。同时，他也促请峇五校董事会在这个关键时刻更应谨慎，不要作出贻笑大方的决定。

陈大锦未回应

针对苏立丰的指责，本报尝试联络陈大锦，唯至截稿为止，他并未接听电话及回覆手机短讯。