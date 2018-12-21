一天瓦解2爆窃匪党．汝来警起装RM1500硬币麻包袋 汝来警方一天内瓦解2个破门行窃的匪党，并起获装有1500令吉硬币的麻包袋，相信是频频干案的匪徒，破门行窃“累积”所得。

诺阿祖奇呼吁潜逃中的嫌犯现身协助调查；左为阿兹鲁；右是拉昔。（图：星洲日报）

（森美兰．汝来20日讯）汝来警方一天内瓦解2个破门行窃的匪党，并起获装有1500令吉硬币的麻包袋，相信是频频干案的匪徒，破门行窃“累积”所得。

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汝来警方是于周二（18日），分别于凌晨1时15分及晚上11时，在汝来凤凰山庄展开突击行动，瓦解2个破门行窃匪党。

2项行动中，共有2人落网，分别为一名印裔男子及一名印尼籍男子，另外也有一名印裔男子在潜逃。

2落网1在逃

汝来警区主任诺阿祖奇今日在新闻发布会上指出，首个落网的匪徒是一名40余岁的印裔男子，他于凌晨与一名28岁印裔同党共乘轿车在凤凰山庄一家银行外遭巡逻摩哆队警员截停调查时，被同党抛下后被捕。

“警方在车内起获一个装有现款达4075令吉的背包，同时，也起获装有半大袋硬币的麻包袋、一个装有119盒各类品牌香烟及起获疑为冰毒的毒品和吸毒用具。而初步调查显示，嫌犯乘坐的宝腾赛佳轿车是属雪州报失轿车。”

诺阿祖奇强调，警方目前仍在追缉抛下同党及弃车逃的28岁印裔嫌犯达玛拉蓝，希望嫌犯能主动现身协助调查。

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“有关嫌犯早前已拥5个涉案记录，而目前警方仍在调查有关窃匪党活跃了多久，以及涉及多少宗案件。”



警方于起获的麻包袋中，找到大量硬币，达逾千令吉。（图：星洲日报）

警方查党羽身份

诺阿祖奇也说，同日晚上11时被侦破的另一个破门行窃匪党的落网者是一名30余岁的印尼籍男子，警方目前正积极调查其他党羽身份。

他指出，警方是在展开“Ops Poket”取缔行动时，在汝来凤凰山庄的一个住屋单位逮捕嫌犯，同时起获9部手机、2部微型电脑、金饰、8张当铺单据及破门行窃工具等。

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“警方初步调查显示，嫌犯是于今年10至12月开始活跃于汝来，根据指纹鉴定，已证实其中一宗破门行窃案为嫌犯所干下，其余案件仍在对比指纹。”

他说，警方援引《刑事法典》第457条文展开调查，2名嫌犯已获延长扣留7天，直到12月25日。

出席新闻发布会者尚有汝来副警区主任阿兹鲁及刑事调查主任拉昔。