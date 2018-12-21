FMFF：明年起自备免责信‧进口商须自付货柜押金 换言之，该会全体会员将不会再为进口商垫付任何货柜抵押金，以及提供任何免责信给予船务公司或NVOCC。

马来西亚货运代理协会联合总会领袖在汇报会上合影，前排坐左五起为蔡胜华、谢汉廷。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生20日讯）马来西亚货运代理协会联合总会（FMFF）正式通知所有进出口商，鉴于无法继续代付及承担庞大的货柜抵押金费用，从2019年1月1日起，进口商必须自付货柜抵押金和自备免责信。

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换言之，该会全体会员将不会再为进口商垫付任何货柜抵押金，以及提供任何免责信给予船务公司或NVOCC。

该会今日在交流汇报与新闻发布会上发表联合声明。逾500人出席交流汇报会。

联合声明的署名单位为FMFF、雪兰莪货运及物流报关行协会（SFFLA）、柔佛货运报关公会（JOFFA）、槟城货运及物流报关行协会（PFFA）、砂州货运及物流报关行协会（SFAA）、亚庇报关运输公会（KKFAA）、纳闽货运及物流报关行协会（LFFA）及土著货运及物流报关行协会（PPLB）。

出席者包括马来西亚船运协会（MNSC）会长拿督萧健皓、马来西亚货运代理协会联合总会会长蔡胜华及土著物流协会会长尼占。

要求豁免6%销售税

此外，FMFF也要求财政部豁免6%销售税。

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另外，税关代理已经从2018年9月1日开始缴交销售税，而报关行不是行政机关，因此，该会致函财政部长反映实况，要求财政部豁免销售税。

该会会员在现场高举海报，进行和平请愿，要求政府，尤其是财政部与交通部干预，协助解决该会所面对问题。

进口商须自行缴付货柜抵押金和准备免责信，主要原因为该会会员皆非提单上收货人、通知方、合约方。

船运公司实行货柜抵押金措施，对物流业和进出口商产生重大影响，估计报关行每年需先垫付21.75亿令吉抵押金。

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“ 船运公司实施征收货柜抵押金” 汇报会吸引各单位领导出席聆听。

拖延退款影响现金流量

虽然船运公司公函注明在14天内，船运公司需退款给报关行，但很多时候，船运公司都拖延至3至6个月后，才退款给报关行业者，使报关行的财务负担沉重，资金周转出问题！

现金流量造成严重影响，意味着进口商和出口商的物流服务成本上升，并将影响他们的经营成本，并影响他们的竞争力。

文告说，该会会员将不会为任何因延迟垫付货柜抵押金或延迟准备免责保证信而导致直接或非直接费用负责。以上的延误，将导致船务公司迟发交货单给予该会会员进行清关程序。

基于上述理由，收货人或通知方须事先将抵押金和免责信事物处理完毕，该会会员方能执行清关程序。

该会属会FMFF/SFFLA（雪兰莪货运及物流报关行协会）设有免抵押金项目基金。

此基金为该会与部份船务公司协商所得结果。凡为基金会员，皆无需缴付抵押金。如想获得更多相关资讯，可联络清关代理和该会会员，他们将提供更加详细的资讯。

该会承诺全体会员将继续在责任范围，为会员提供优质清关以及相关物流服务。

FMFF会长蔡胜华呼吁政府，尤其是财政部与交通部，干预船运公司收货柜抵押金事件，解决报关行所面对的问题，因为这严重影响全国报关行的运作，港口物流指数下降。

雪兰莪货运及物流报关行协会会长拿督谢汉廷指出，10家主要船运公司，要求进口商先缴交货柜抵押金，从每个货柜1000至4000令吉不等，才让货柜放行，由于报关行为了提供有效快捷服务，尽快把货柜取出，都代客户先缴交抵押金，这导致报关行业者开销增加。

船运公司征收货柜抵押金措施，使原本只需一两天处理的货运，被拖延至一周才获得放行，导致我国在世界银行制定的物流表现指数评分，一度从2010年的全球排名第5，跌至今年的第41名，落在排名32的泰国之后。

会员在现场高举大字报和平请愿，要求政府干预，解决报关行面对的问题。

船运公司收押金不公

该会指出，在其他国家如欧美、日本、中国、澳洲等国家，船运公司没有向他们收此货柜抵押金的措施。而船运公司却对马来西亚的进口商施行此强硬及不公平的措施。

该公会有一个属于免收货柜抵押金计划（Non-ContainerDeposit scheme NCD），当中包括船运公司，但这两年来，有些船运公司退出此计划，开始实行货柜征收抵押金措施。

到目前为止，雪州货运与物流报关行协会有272个会员公司，与38家船运公司，参与此免收抵押金计划（NCD）。