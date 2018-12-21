芙6千万门牌税被拖欠·截至11月30仅收55% 芙蓉市拖欠门牌税情况严重，截至今年11月30日，芙蓉市议会被拖欠6178万3414令吉21仙的门牌税，其中有1060万8712令吉64仙，是被拖欠超过60个月。

截至今年11月30日，芙蓉市议会被拖欠6178万3414令吉21仙的门牌税。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉20日讯）芙蓉市拖欠门牌税情况严重，截至今年11月30日，芙蓉市议会被拖欠6178万3414令吉21仙的门牌税，其中有1060万8712令吉64仙，是被拖欠超过60个月。

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芙蓉市议会今午召开月常会议，市议会公布，截至11月30日，仅成功收取了55.58%的门牌税，即3434万1483令吉11仙，尚被拖欠2744万1931令吉10仙，情况糟糕。

其中，有4343万8994令吉55仙被拖欠12至24个月、333万1579令吉38仙被拖欠25至36个月、243万0487令吉07仙被拖欠37至48个月、197万3640令吉57仙被拖欠49至60个月、1060万8712令吉64仙则被拖欠超过60个月。

此外，拖欠门牌税及迟缴罚款的现象，在被拖欠的6178万3414令吉21仙门牌税中，有40.41%（1317万3392令吉08仙）被拖欠少过2年，有25.25%（823万1153令吉21仙）被拖欠超过2年及少过5年，有34.34%（1119万1251令吉28仙）被拖欠超过5年。

