芙最高占77.9%·森蚊症1740宗5人死 森州骨痛热症病例上升，截至12月15日共多达1740宗，包括5宗死亡病例，其中芙蓉县共占77.9%（1355宗，4宗死亡病例）。

卫生局官员检查轮胎内的积水，是否有蚊虫滋生。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉20日讯）森州骨痛热症病例上升，截至12月15日共多达1740宗，包括5宗死亡病例，其中芙蓉县共占77.9%（1355宗，4宗死亡病例）。

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森州卫生局今日发表文告指出，虽然森州骨痛热症病例相比2017年下降了30%，不过在最近2个月的病例则有明显上升。

目前为止，芙蓉县目前共有27个地区被列为“骨痛热症疫区”，即有关地区在14天内发现超过2宗骨痛热症病例，当局也呼吁民众配合共同防范和控制，免得疫情恶化。

9工地有孑孓罚4500

另外，森卫生局于12月18日在芙蓉县展开“工地取缔行动”，对27个疫区范围内的30处工地进行检查，发现9处工地有孑孓繁殖，罚款共4500令吉。另外，该局也发出8张“清洁令”给被视为有可能成为蚊虫滋生的工地，并于7天后再度检查，若无法缴付罚款或遵守“清洁令”的发展商，将会被提控。

森卫生局文告指出，截至第50周已经在71万8288个单位喷射蚊雾，并向26万9744个发现蚊虫滋生的单位进行检查，其中1348个单位被罚款，共值67万5501令吉，1116个单位已经缴付，惟133个单位在期限内仍未缴付则将被提控上庭，一旦罪成，将被罚款不超过1万令吉或监禁不超过2年，或两者兼施。

当局再次提醒发展商或民众，必须确保单位环境的清洁，防止积水，避免成为蚊虫滋生的温床。森州卫生局也会全年观察和监控，相信在社会大众的合作下能让骨痛热症病例能有效改善。

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官员将部份积水抽取即场进行化验，一旦被发现有蚊虫滋生，将遭卫生局对付。（图：星洲日报）