周福强 ·五行欠“偷” 周日大清早，坐在警局柜台前。似乎命中注定五行欠“偷”，每隔一两年，总会和小偷结缘，这已是第n次被偷东西到警局报案了。

周日大清早，坐在警局柜台前。

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似乎命中注定五行欠“偷”，每隔一两年，总会和小偷结缘，这已是第n次被偷东西到警局报案了。

经历过屋子被破门行窃、汽车被偷、公司收银机被抬走、电器设备被牵走、商场买了东西、放在身边也被摸走、屋外种的木瓜香蕉、也“窃”数难逃……等等，到警局报案可谓经验丰富，驾轻就熟。

除了汽车被丢弃郊区路边，被亲戚无意间看见，找回来之外，其他案件都不了了之，报案也无济于事，根本不曾接过警方来电报告进展，往往都是石沉大海，所以近几次遇案都对警方效率失去信心，不再报案，当着破财消灾算了。

以往的案子，虽然与梁上君子有缘，但总是缘悭一面，这一次比较特别。当清晨5时发现家里进贼后，就和孩子在屋外研究，小偷如何进入屋内。

一直到6时许，外面依然漆黑一片时，突然出现一辆汽车，没开车灯，从斜坡静悄悄慢慢滑行过来，我家在小巷尽头，通常都不会有车经过，所以直觉上觉得这辆车很可疑，会不会是犯罪心理学所说的，犯罪者有回到现场观察的习惯？

当汽车启动离开时，马上记下车牌号码，跑去大路，看到车子转回头，到我家附近不到100公尺的住家停下。

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壮着胆和儿子走到车前等司机下车，大约5、6分钟后，那司机才打开车门，走出来，并心虚地问我们为何一直望着他。

我单刀直入质问他为何鬼鬼祟祟经过我家，他竟然无厘头回答说去看姐姐的车有没有放好，就匆匆跑进屋里。儿子也追踪到被偷的手机就在附近，可是没有证据与执法权，也无可奈何。

因为以往经验以及损失不大，只不过心疼电脑和手机里的珍贵照片与资料，原本不打算报案，因为这线索，让我重燃一线希望，决定打999报警，以为警方会马上采取行动，捉拿嫌犯，结果听到却是冰冷的标准回覆，要我去附近警局报案。

去到警局详诉案情，并把嫌犯的车牌与地址告诉警员，哪知道根本就不当一回事，皇帝急，太监不急，市民的切身大事，对他们只不过是鸡毛蒜皮小事。

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等到查案女警官来到现场调查，还抱着期待，通过指纹采集，可以把小偷绳之以法。看到她们马马虎虎的查案过程，再度失落。

原来电影电视里英明神武的警察严谨鉴证，不放过任何蛛丝马迹，都是骗人的，现实里又是另一回事。

基本上，对于调查结果，已不抱任何期望，唯有亡羊补牢，加强防备，提高警惕，一切还是自求多福靠自己。

唯一希望我国专干大事的警方，能把国家最大的盗贼，控诉成功，把人民的财富追讨回来，至于市民的小事，我认命了！