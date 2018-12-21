李彩婷 ·光 电影展现了自闭症患者不为人知的一面，而这部电影是以真实故事改编，正是导演郭修篆与患有自闭症哥哥手足之间的故事，导演用了5年时间去拍摄，他的愿望是这部电影能感动到观众，唤起大家对自闭症的关注，他，做到了。

“弟弟啊，弟弟，我要买钢琴喔。”

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这句对白出现在本地《光》电影的前半段，电影里的哥哥文光在应征不果后，在店门楼梯口听见音乐声响，就高高兴兴回家告诉弟弟，他想买钢琴的心愿。

文光按照了弟弟意思，努力洗碗赚钱，为的就是希望有朝一日，能如愿买下钢琴。

但没有人发现，患有自闭症的文光，隐藏了音乐天赋，对音感的敏锐，是异于常人。

电影展现了自闭症患者不为人知的一面，而这部电影是以真实故事改编，正是导演郭修篆与患有自闭症哥哥手足之间的故事，导演用了5年时间去拍摄，他的愿望是这部电影能感动到观众，唤起大家对自闭症的关注，他，做到了。

电影里，弟弟有一句对白：“我哥哥是自闭，不是白痴！”，这句话听起来，让人有些鼻酸。

一般上，自闭症患者会难以表达自己的情绪，所以也不能正常与社会交际，可是，很多社会人士对特殊人士往往都带有色眼镜看待，或选择排斥他们，所以，也导致他们很难在社会立足。

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电影里，文光一次又一次因为无法专注及正常社交，让设法帮助他找工的弟弟日益感到心力交瘁，更别说有多一些精力或能细心了解哥哥。电影里有一画面，弟弟在煮泡面，煮得水滚溢出，正正反射了弟弟在照顾患自闭的哥哥，紧绷、压力的情绪已经达到了沸点。

文光在酒吧负责洗碗，在顾客举杯相碰刹那，他决定不需要买钢琴了，只要收集不同容量的玻璃杯子或碗，就可以组成音符了。

在缺钱的情况下，文光选择了开始偷酒吧的杯，以为神不知鬼不觉，就如导演在拍摄他偷了杯子藏在手套，跟随弟弟回家之际，镜头转入了老鼠偷吃横行的情景，隐喻其鼠窃狗偷的行为。

结果，行窃被揭发，弟弟警告了哥哥，哥哥也听话不偷了，但是，在遇到最后两个关键音符之一的容量大碗，价格需要上千令吉，没钱又渴望拥有的欲望，窃行之意蠢蠢欲动，结果哥哥被邪念战胜。

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但是，弟弟最终知道哥哥又闯祸，且闹上警方上门，内心的激动，加上长期累积的怨气，他失了理智对哥哥破口大骂，甚至把哥哥收集的杯杯碗碗全扔下楼。

这一幕，情绪真的被卡着，像文光一样，辛苦收集的杯碗一瞬全没了，在生气、难过、愧疚等等复杂的情绪，一时之间，他什么也说不出口……之后，文光离家出走，这时候，忐忑与担忧的弟弟，才开始去了解他的所作所为。某天，文光终于回家，他把自己关在房间里，这时，房里传来乐声，弟弟推开房门，瞬间才发现哥哥的音乐天赋……我喜欢电影的主题曲《抽象图》，正是出自导演的妹妹郭修彧自创曲，感觉，他们一家人其实很有才华。

“你不是怪物，别害怕谁来欺负，不必为别人，丢了幸福，你走你的路，走一个没遗憾的路……”，从歌曲里，能深深感受，郭修篆与修彧为深爱的自闭症哥哥献上了满满心意，更希望许多人能理解特殊的人。

文光的自闭角色，显示了他们做每件事都是单纯，没有杂念，他们也有梦想及潜能，一旦在发掘自己的兴趣，便会不断地去探索、研究，直到成功，而当他们把兴趣化为才能时，所创造出来的事物，将会是令人出乎意料。

（森美兰．芙蓉社区高级记者）