“环保酵素爱地球”减垃圾‧500套餐具免费借用 “环保酵素爱地球”于今年9月推出免费借用环保餐具计划，让筹办聚餐活动的单位，可以更实际行动响应环保。

一盒50套餐具，免费借用。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打20日讯）聚餐垃圾不满地，环保从你我做起！

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“环保酵素爱地球”于今年9月推出免费借用环保餐具计划，让筹办聚餐活动的单位，可以更实际行动响应环保。

一瓶瓶的酵素，都是陈来水夫妇的心血。

聚餐借用 贯彻环保

推出这一计划的念头，始于街区频繁聚餐的盂兰胜会季节。

身为峇甲峇打盂兰胜会理事，也是“环保酵素爱地球”发起人的陈来水，一直都在面对盂兰胜会聚餐之后满地垃圾的问题。

立志推动环保的陈来水，今年盂兰胜会季心血来潮，峇甲峇打盂兰胜会的聚餐活动虽只需要150套环保餐具，但是他毅然买下500套，从一开始就不只为了本身参与的盂兰胜会聚餐活动，而是准备开放给有心贯彻环保的单位免费借用。

对陈来水而言，借出150套餐具给峇甲峇打盂兰胜会，换来的是现场近乎零垃圾的满足感，以至推动环保的成就感，也一举证实借出环保餐具确可解决保丽龙，或采用后即丢纸餐具造成垃圾满地的问题。

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陈来水（左）向吉州行政议员陈国耀介绍租借餐具的计划。

即弃餐具制造垃圾

陈来水说，现代人虽已减少使用保丽龙，但每次聚餐会仍采纳用后即丢餐具，同样制造垃圾。

他说，左思右想如何减少塑胶袋或垃圾量时，脑袋就浮现了借用餐具的想法，于是自掏腰包1万2000令吉，一口气买了500套餐具。

这500套餐具有盘碗、汤匙、叉子和杯子，其中150套是素食者用，另350套是荤食者用，全部餐具皆可耐热耐冷，民众大可放心使用。

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吉州固体废料管理机构主任再迪（左三）率领官员向陈来水和李淑芬请教环保和减少垃圾的各项活动。

开始接受新春预订

不怕餐具不够，只怕您不借！

借用餐具计划在推动短短2个月来，至少已有1000套分批次借出，也意味着在这2个月来，起码减少了1000套餐具的垃圾。

陈来水鼓励民众凡是举办喜事、生日会、公会社团活动、朋友聚餐皆可在一星期前，向他预订借用餐具。

他表示，现在也开始接到明年农历新年的预订，借用者必须到店内自行取走餐具再送回即可。

他说，他在回收所有餐具后，都会亲自再用酵素重新清洗这些餐具，让民众用得健康。

“我曾经试过一个人清洗100套收回来的餐具，大概需要1小时半才能完全洗好。”

任何有意借餐具者，可联络04-7342399或019-4408819。

陈来水家里都放满一桶桶的酵素。

提供洗盘工人服务

只要可以减少垃圾量，借用餐具之余，还提供洗盘工人服务，但主人家必须付费给工人。

陈来水说，他在推出借用餐具计划后，接收到一些反映是：没人冲洗这些餐具。因此他安排相熟的工人，只要主人家补贴3小时50令吉费用，即可安排冲洗工作。

他坦言，这是很划算的选择，因为主人家在借用餐具时，至少可省下逾百令吉的餐具费（估计100套餐具需100令吉），但现在只需付洗盘费，省钱又减少垃圾，一举多得。

无惧嘲讽派送酵素

环保是吃力不讨好的工作，从一开始承办环保活动那一刻，陈来水就已走上环保这条路。虽然过程中，曾遭朋友冷嘲热讽，指他免费派送酵素是不怀好意，但他并没放在心上，坚信只要身体力行，时间就可以证明一切。

这名默贡大船家具店老板，原本可以在冷气房内享受冷气，指示员工办事即可。但他偏偏选择自己制作酵素，抛头露面到巴刹分派酵素，或到学校办讲座会等。

每逢周末假期，他都必须花费三四小时制作酵素，从过滤、装罐、再循环重复做新酵素。

“有时分享会或分派酵素反应不好时，确实有想过要放弃。但后来改变注意，至少有十多廿人知道也好，慢慢做，环保最后还是可以走进每个人心里。”

就这样，他和妻子李淑芬，过去10年来夫唱妇随，共同推广环保运动。而他所创办的“环保酵素爱地球”非政府组织内的义工，也多属自己的亲友。

李淑芬向友族介绍酵素的益处。

果皮酵素较被接受

超过10年的钻研，陈来水认为，果皮制成的酵素比较能让大众接受。

他说，现在最受欢迎的是黄梨或柠檬果皮制成的，味道比较香。

他说，过去制作酵素多使用厨余，但是味道比较难闻，这导致人们排斥，不想制作也抗拒使用。

他说，该组织每年2次到巴刹免费分派酵素，且教导民众如何制作酵素和分享环保的好处，但民众都习惯拿免费酵素，却不自己做。

因此，他说，该组织规定最多免费分派2瓶酵素，因为鼓励大家制作酵素，才是真正达到救地球的效果。每制作一桶（30公升）的酵素等同于种一棵树。