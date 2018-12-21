6岁男童被继母虐待 家翁报警抓媳妇 一名继母对6岁男童施虐，不仅用滚烫的热水烫男童下体、大腿，更逼迫他喝消毒液，但知情的父亲却因怕老婆，选择坐视不理。男童爷爷在获悉的情况后，立即报警处理。

男童下体被烫伤的情况。（截图）

（中国‧河北21日讯）一名继母对6岁男童施虐，不仅用滚烫的热水烫男童下体、大腿，更逼迫他喝消毒液，但知情的父亲却因怕老婆，选择坐视不理。男童爷爷在获悉的情况后，立即报警处理。

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根据《凤凰网》报道，此事件发生在苏基镇苏东村，男童的父亲和继母均为离异再婚，结婚至今，已两年左右。

据当地知情人士称，男童已非首次被继母虐待。只是男童这次被烫伤，在事发几天后被幼儿园老师发现，送院治疗才被揭发。

警方在本月16号，下午1点23分接获投报后，立即派员进行调查。调查后发现萧姓继母涉嫌犯罪，目前已被警方依法采取强制措施。

男童姑姑呼女士事后透露，男童被家人发现烫伤后并没有马上说出具体原因，直到住院两天后，才趁继母不在医院时，表明自己是被继母烫伤的。之后再陆陆续续告知家人，继母让他喝消毒液、用类似棉签棒的物品捅耳朵，导致耳膜损伤等。

所以男童除了被烫伤外，耳朵上也有伤，目前已转至天津市一所医院就医。

报道也说，对于男童被虐之事，其亲生父亲都知情，但因为怕老婆而不敢管。

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海兴县公安局18日发出通报表示，此案件正在进一步侦办中。