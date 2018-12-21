美起诉两中国骇客·北京斥无中生有 美国司法部等部门当地间时20日上午公布，将对两名身在天津的中国骇客提出刑事检控。中国外交部发言人华春莹今日表示，美方捏造事实、无中生有。

（中国．北京21日讯）美国司法部等部门当地间时20日上午公布，将对两名身在天津的中国骇客提出刑事检控。中国外交部发言人华春莹今日表示，美方捏造事实、无中生有，在网络安全问题上对中方进行无端指摘，以“网络窃密”为由对两名中方人员进行“起诉”；此举严重违反国际关系基本准则，严重损害中美合作，性质十分恶劣，中方就此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

广告

华春莹称，中国政府在网络安全上立场一贯明确，中国是网络安全的坚定维护者，一贯坚决反对并打击任何形式的网络窃密。中国政府从未以任何形式参与或支持任何人从事窃取商业秘密的行为。

华春莹称，敦促美方立即纠正错误做法，停止在网络安全问题上对中方的诬蔑抹黑、撤销对中方人员的起诉，以免对两国关系及双方合作造成严重损害。中方将采取必要措施坚定维护中国网络安全和自身利益。

除了对中国黑客提出刑事指控，美国亦联合英国、澳洲、加拿大、日本和德国，共同谴责北京支持一项名为“云端跳跃”（Cloudhopper）的网络攻击行动，包括窃取贸易机密、尖端科技以及劫持政府部门的电脑，违反了2015年底达成的中美网络安全合作共识。

（新华网）