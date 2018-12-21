香港开唱狂热粉丝冲上台扑倒·刘德华举动被赞情商高 刘德华近日在香港红馆开唱，没想到20日晚却发生惊险事情，有一名狂热男粉丝突然冲上舞台扑向刘德华，让全场吓呆。

香港21日讯）刘德华近日在香港红馆开唱，然而却在20日晚发生惊险事件，一名狂热男粉丝突然冲上舞台扑向刘德华，怎料失足跌倒，让全场惊呆。

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据了解，刘德华原本走到伸展台打算和粉丝作近距离接触，未料一名男粉丝却突然打算跳到台上与刘德华拥抱却失足跌倒，当时刘德华刚好走到他身前，见到男粉丝跌倒跪在台上后大叫：“你小心呀！”其后二话不说直接抱住跌倒的粉丝，并用一只手搂着男粉丝的脖子。当稳住了男粉丝后，不但没有责怪男粉丝反而不顾危险接住他并阻止冲上来的两位保全人员，亲自搀扶歌迷到达安全区域，其后不忘叮嘱说：“你们小心呀，之前自己都发生过坠马意外，大家要注意安全，千万不要再做这些事，不想大家受伤。”这时台下的粉丝被这场景给吓到，不过不少观众将这一幕拍下，并在网络上疯传。

据悉，刘德华因为坠马事件留下了很大的影响，还取消了握手的环节，不过网民仍狂赞刘德华的高情商，“华仔真的对粉丝太好了”、“这么多年来的艺德是公认的”、“希望这种不遵守演唱会秩序的自觉点啦”。 另一方面，不少网民留言骂翻该男粉丝，指他行为自私，又谓他这样做很容易弄伤华仔；亦有网民表示真正的歌迷，是不会选择以这种方式，又叫大家一定要守秩序，华仔才能安心演出。

（图：网络照）

（图：网络照）