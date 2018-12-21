白天“巡视”晚上爆窃·“邻居”是贼防不胜防 邻居”竟是贼！

八打灵乌达玛花园商业区近月来频频发生爆窃和抢劫事件，令当地商民人心惶惶。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）“邻居”竟是贼！

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灵市八打灵乌达玛花园（PetalingUtama）商业区近1个月来，已有至少9间店铺或公司遭人爆窃，而当商家查看闭路电视所摄录的画面显示，发现有关匪党竟然是附近组屋区的居民。

据悉，这些匪徒白天寻找目标，晚上入店爆窃，但业者防贼招术却远不及匪徒干案速度，让他们欲哭无泪。

受影响地区主要为PJS1/46路一带的商业单位。尽管该路段前端就设有一间警局，惟当地商家逾10年来仍饱受治安问题所苦，匪徒甚至还开始呼朋结党，从初期的一两人，至如今已成5人匪党。

行径猖狂的匪党在凌晨潜入店家打包值钱财物至翌日早上才“大包小包”离开，洗劫店家犹如逛街购物，令商家损失惨重。

《大都会》社区报记者昨日接获受影响业者投报，指该区再有商家被爆窃，因此前往了解情况。

附近商家的闭路电视多次拍到匪徒在干案后“大包小包”离开。（图：星洲日报）

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附近商家的闭路电视多次拍到匪徒在干案后“大包小包”离开。（图：星洲日报）

部份店家数度中招

为了避免遭匪徒寻仇报复，受影响业者不敢采取太激烈的手段，也不愿具名和上报。但据记者了解，当地多间商店或公司已非首次入贼，部份店家甚至已两三度中招；而电脑和现金则是匪徒主要的偷窃目标。

部份受影响业者表示，该区早前经常发生冷气压缩器失窃事件，他们为了防贼，只好建设铁笼为冷气压缩器上锁，惟却反让匪徒有机可乘。



部份商家为防止不法之徒偷窃冷气压缩器而安装的铁笼，却成了匪徒攀爬上楼行窃的“助力”。（图：星洲日报）

攀爬冷气压缩器铁笼潜入2楼

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他们说，匪徒原先都从底楼的厕所潜入店内造案，但如今身手熟练后，已开始透过攀爬冷气压缩器铁笼，直接潜入2楼偷窃。他们指出，有关匪徒偷走电视、电脑和现金等值钱物品，“食髓知味”且熟悉环境后，隔一段时间又会再次前来。

“就连沉重的保险箱，他们都有本事抬到楼下，将之破坏，并偷走里面的现金。”



匪徒攀爬铁笼，轻而易举就能登上二楼造案。（图：星洲日报）

警方称没人手巡逻

受影响业者透露，他们在窃案发生后，都会到警局报案，且也多次提交闭路电视画面，却始终不见案情有任何进展。

“警方声称这一带有几伙可疑的匪党，但无法确定是哪一班人；我们要求警方夜晚加强巡逻，他们先是答应了，后来又声称没有人手可以出巡。”

有者抨击，警方曾声称有到该商业区巡逻，惟店家闭路电视却从未拍到警车踪影，匪徒都从后巷潜入，警方巡视大路的举措其实毫无意义。

他们感叹，治安问题已经严重困扰他们，让大家人心惶惶，不仅担心财物，也对人身安全感到担忧，却始终求助无门，束手无策。



部份商家为了防贼，各出奇招加固厕所窗户的铁花。（图：星洲日报）

防贼策略阻不了窃案

业者表示，尽管已经采取一系列防贼策略，包括加固厕所铁花和增加闭路电视等，但仍无法阻止匪徒的干案“毅力”。

他们感叹，无论是安装更牢固的铁花、在后巷设围篱、拆除冷气压缩器的铁笼等，都需要一段时间；惟匪徒就住在附近，随时都可能再来，他们根本无法赶上匪徒的速度。

有者更披露，有关匪徒白天会到该区徘徊，甚至藉故到楼上单位“巡视”，相信是为了熟悉环境，以在晚上下手；部份底楼店铺的厕所铁花和窗户似乎还成了匪徒“练习”窃术的对象。

“匪徒的干案方式也在进步，从开始的徒手，到后来带工具撬；有些店铺厕所的铁花都被整个撬开或撬了一半，却不见匪徒潜入偷窃，相信是为了练习撬窗的技术。”



窃贼撬开店铺厕所的铁花，成功窜入店内造案，令商家大感无奈。（图：星洲日报）

贸易公司女职员

担心撞见匪徒

“我们公司在11月16日首次被爆窃，当时匪徒是从底楼厕所潜入，偷走公司内多台手提电脑、金饰和现金，损失6万至8万令吉。我们当时虽然已经报警，惟却不见任何下文。

也许匪徒在首次干案时，发现我们公司还有很多值钱的东西，所以12月6日卷土重来，再次偷走多台电脑和电视机。

本月19日，匪徒再次试图撬开公司厕所的铁花，幸好不得逞；我们查阅闭路电视时，发现他们潜入隔壁的活动策划公司，且凌晨2时进入，直到早上7时30分才大包小包离开，非常猖狂。

同时，闭路电视也清楚拍摄到匪徒的样貌，证实他们是附近组屋的居民。

我们很担心他们来复仇，但要求警方加强巡逻，他们说没有人手；向国会议员服务中心求助，他们要我们报警；要在后巷设围篱、拆除冷气压缩器的铁笼、装铁花等等，又需要时间……匪徒就住在附近，我们无论用什么防贼，都赶不上他们的速度；公司每早前来开门的多为女同事，但匪党已经增加到5人，真的很担心哪天不小心撞见这些匪徒，会有什么事发生。



斯利办公室内存放的电脑、音响设备和现款一夜间被洗劫一空，损失两三万令吉。（图：星洲日报）

修车店业者

加固厕所铁花

“匪徒曾两三度试图从厕所的窗户爬入我的店，第一次紧闭的窗户已被撬开，后来铁花被撬开一半；但匪徒拆下隔壁店铺厕所的铁花，却没有潜入。因此，相信他们是为了练习技术。

我店内厕所在两日前差点被撬开后，我增加铁条，加固厕所的铁花，同时也有报警，惟警方却因为我没有财物损失，所以态度敷衍。

他们曾说会加强到我们这一带巡逻，但附近商家的闭路电视都不曾拍到巡逻车，且匪徒从后巷潜入店内爆窃，警方巡视大路根本毫无作用。”

匪徒想方设法破坏保险箱，偷取箱内的大笔现金。（图：星洲日报）





活动策划公司负责人斯利

器材失窃损失数万



斯利解释，匪徒由后巷的冷气压缩器铁笼爬到2楼，撬开后方办公室的一扇窗户后，再打开窗户的铁花，窜入其单位。（图：星洲日报）

“我的办公室曾在2008年左右遭爆窃，但匪徒在撬开后门后，却发现铁门，所以作罢，但这次（本月19日）却破坏后方房间的窗户，并打开铁花锁进入办公室。

我刚保养拿回来的多台手提电脑、音响器材、卡拉OK设备、现款和新护照等失窃，损失至少两三万令吉。

我在2005年左右前来设办公室，原本租用的是底楼单位，直到2016年才迁到楼上。办公室内主要存放电脑、音响等卡拉OK器材。”

