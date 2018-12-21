阿邦佐：加强4G基本建设 . 砂进军亚洲市场 （古晋21日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里强调，砂拉越必须迎合世界发展趋势，开拓更大市场，因此砂政府积极让4G网络渗透至每个角落，以便砂拉越在2030年能拥有稳固的数码经济发展基础。

（古晋21日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里强调，砂拉越必须迎合世界发展趋势，开拓更大市场，因此砂政府积极让4G网络渗透至每个角落，以便砂拉越在2030年能拥有稳固的数码经济发展基础。

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阿邦佐哈里昨日在澳洲斯威本科技大学，发表领取荣誉博士学位感言时指出，砂拉越有280万人口，这不足以推动经济发展。砂政府必须把目标放在拥有30亿人口的亚洲市场，把所有产品，包括农业产品推广至海外。毕竟砂拉越仍有辽阔的土地，可生产更多食品。

“在精明农业及物联网（IoT）科技助推下，加上市场营销策略，砂拉越绝对能达致食品净出口目标，将食品销售至亚洲市场。”

他深信，在稳定政治局势、良好施政及丰富天然资源条件下，砂拉越能达致传统经济转型至数码经济的目标。加上砂拉越属于亚洲战略中心的位置，将为砂经济发展带来优势，人民也可以从中受惠，提升生活素质。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）