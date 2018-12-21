兽医局信心喊话 . 市面上猪肉安全 （古晋21日讯）诗巫市场传出疑有寄生虫的猪肉引起人心惶惶，砂兽医服务局局长安德廉向消费者派定心丸，指目前市面上的猪肉，可以安全食用。

砂兽医服务局长安德廉表示，目前未接获“猪肉有虫”的报告，惟当局将采取调查行动。

（古晋21日讯）诗巫市场传出疑有寄生虫的猪肉引起人心惶惶，砂兽医服务局局长安德廉向消费者派定心丸，指目前市面上的猪肉，可以安全食用。

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安德廉接受星洲日报记者访问时说，目前兽医服务局未接获投报，包括诗巫发生的“猪肉有虫”个案，但该局将采取必要的行动展开调查。

这是继上周一名诗巫消费者投诉猪肉有虫后，前天又有一名同样来自诗巫的钟姓民众作相同的投诉。不过，根据诗巫卫生局发言人，该局食品工艺部官员曾前往“问题猪肉”的菜市场检查，惟找不到相关猪肉样本。

诗巫区兽医局人员初步了解后，怀疑是寄生虫，惟仍需古晋化验局化验。因此，目前砂兽医服务局还未接获有关报告。

■定期检查猪肉供应

安德廉强调，砂兽医服务局有定期检查猪肉供应，包括前往州内各养猪场检查，以监控鸡猪肉的品质。

他促请消费者，若购买到疑似有虫或寄生虫的猪肉，可向砂兽医服务局投报，该局将立即展开行动。同时，消费者也可向相关单位，包括卫生局、地方政府及房屋部或食品安全单位等举报。

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针对猪肉有虫的调查，若是有关猪肉样本，属兽医服务局负责监控，若是饮食摊位食物问题，则是卫生局及食品安全单位负责。对此，此个案调查工作还有待兽医局针对样本进行化验后才知晓。

根据一般程序，在获取样本后，化验工作需要2周至1个月才知道结果。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。谢伟欣、张猷杰／报导）