想出太阳能混合动力概念 . 砂青年当BMW技术专家 （古晋22日讯）来自加帛的20岁伊班裔青年法兰克林（Franklin Lingga Abun），凭着太阳能混合动力概念，赢得世界知名汽车制造商宝马集团（BMW）一纸10年合约，前往德国慕尼黑宝马总部担任汽车技术专家。

法兰克林在奥地利宝马工厂显得信心满满。（法兰克林提供）

（古晋22日讯）来自加帛的20岁伊班裔青年法兰克林（Franklin Lingga Abun），凭着太阳能混合动力概念，赢得世界知名汽车制造商宝马集团（BMW）一纸10年合约，前往德国慕尼黑宝马总部担任汽车技术专家。

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法兰克林目前还在马来西亚砂拉越大学（Unimas）攻读机械及制造工程系第3年学期，他与宝马集团的合约是从2021年生效，因此不影响其学业。

宝马全球募人才

法兰克林接受星洲日报记者访问时说，他早前从网站得知宝马集团向全球招募汽车发展计划书，于是抱着尝试心态，准备一份计划书通过电邮发送至宝马总部。

让他惊喜的是，宝马总部后来回复表明对他的计划书深感兴趣，邀请他前往奥地利宝马工厂与当地的高层人员会面，进一步陈述自己的计划。

当时法兰克林感到犹豫，因为他必须自费前往奥地利，作为大学生，他无力承担这笔巨额开销。所幸副首长丹斯里詹姆士玛欣得知他的情况后，二话不说赞助他的行程。法兰克林于11月22日飞往奥地利，并在27日返回古晋。

赢了德韩竞争者

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当时与法兰克林一起受邀前往提呈计划书的包括两名来自德国及韩国的青年，分别是32岁及34岁。3人之中最年轻的法兰克林，最终脱颖而出赢得宝马高层青睐。

他返回古晋后不久，宝马集团寄信给他，表明聘用他担任汽车技术专家，合约期10年。询及宝马集团开出的薪金，他笑称这方面还未正式洽谈。

虎父无犬子

法兰克林的父亲是合顺丰田汽车（UMW Toyota Motor）高级维修员，在汽车维修业经验丰富，他从小耳濡目染，对汽车工业有浓厚兴趣。其父亲乐于让孩子攻读机械及制造工程系，只是他万万没想到的是，儿子的才华会被自己雇主的竞争对手看中。

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法兰克林是家中长子，有两名妹妹，母亲是家庭主妇。对于提呈予宝马的太阳能混合动力概念，法兰克林表示，这是属于机密，无法透露详情。

他的这份概念从两年前就开始在脑海中浮现，当时他已在砂大深造，有天在校园图书馆阅读著名作家乔纳森（Jonathan Straham）撰写的科幻小说《Engineering Infinity》时，对太阳能混合动力产生了初步的想法。

马斯克经常嘲讽宝马

至于为何向宝马集团提出这份概念？法兰克林表示，这其实与电动车生产商特斯拉（Tesla）行政总裁马斯克（Elon Musk）有关。

他说，直率的马斯克经常嘲讽宝马汽车永远只能依靠汽油作为动力。于是他捉住宝马急于反击的心态，提出太阳能混合动力概念。结果正如他所料，宝马高层十分赏识这项概念。

推动科技发展

合约期满或返乡

法兰克林的最大梦想，是在砂拉越打造太阳能混合动力汽车。他称，与宝马的合约是从2021年至2031年，合约期满后，不排除返回家乡，帮助本地绿色科技及智能城市的发展。

■第三国产车 须量力而为

对于首相敦马哈迪提出第三国产车的概念，法兰克林表示，这是极好的概念，但政府必须根据国家经济情况及财务，量力而为。

“打造第三国产车的每个步骤，都必须深入及仔细地探讨，避免出现浪费，为人民带来不必要的负担。我们必须从过去的错误中学习。”

对法兰克林来说，政府应率先解决经济问题，之后才考虑落实其他发展。不要一味追求理想，忽略当下的问题。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。傅盛发／报导）



来自加帛的20岁伊班裔青年法兰克林向宝马集团提出太阳能混合动力概念，赢得一纸10年合约，从2021年起前往德国慕尼黑宝马总部担任汽车技术专家。（法兰克林提供）



法兰克林希望终有一日在砂拉越打造太阳能混合动力汽车。（法兰克林提供）