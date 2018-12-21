掳走飞马礁3渔民·绑匪身份确认 （亚庇20日讯）警方鉴定本月6日在京那巴当岸海域飞马礁绑架3名渔民的绑匪身份。

（亚庇20日讯）警方鉴定本月6日在京那巴当岸海域飞马礁绑架3名渔民的绑匪身份。

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沙巴副警察总监再尼说，警方要保护人质的安全，因此不能够透露他们的身份。

他今天下午巡视兵南邦警署之后受记者访问时说，不能透露更多资讯以免破坏调查工作。

本月6日4名绑匪先后在京那巴当岸飞马礁袭击两艘船只，首艘拖船有1名船员被枪伤左腿，惟4名绑匪被船员的信号弹吓跑，之后再袭击不远处的另一艘渔船，并绑走船上3人赫里阿迪安沙（19岁）、查理阿都拉（45岁）及哈里安迪（45岁）。

■1人质致电家人

警方也确认其中一名人质已在绑匪指示下致电家人，要他们向印尼领事馆求助。

菲律宾南部官员怀疑，这次绑架案可能是由受到沙东指挥区通缉的阿布沙耶夫恐怖组织头目之一的哈迪沙华将（Hatib Sawadjan）策划，并由手下阿姆积耶达（Al Mujir Yadah）执行任务。