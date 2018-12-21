皇城•老街•涂鸦 胡适有一句名言——“你不能做我的诗，正如我不能做你的梦”，每个人都是独一无二的。我想，城市也一样，每座城市都有自己的故事和历史。

老街涂鸦墙主题墙上的彩鸦及4幅巴生历史绘图。

【编辑台/毓林】

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听闻吴亚鸿的大名很久，但稍微熟络是最近的事。两个月前到他的艺术中心和他见面，对他的温文儒雅留下深刻印象；过后几次交流，就对他有极大的好感。2012年一场大病从鬼门关抢救回来后，他的人生观和画风都起了大转变，越见对生命的感动。

想起数年前他画的荷花系列。因为她母亲喜欢白莲花 所以他画了莲──这莲花一画就画了百幅。他曾说：“这一系列的荷花我要献给妈妈，这是为她而作的，我在1992年开画展时没有请大人物开幕，只邀请了妈妈。她患有青光眼，看不清我的作品，我带着她浏览一张张的作品，跟她解释这张在画什麽，一边讲一边掉眼泪……”

我邀请他把这百幅莲花画的图都收集给我，并配上他想说的一些话，好让副刊读者也能欣赏，他爽快答应。

作品收到后，第一时间在【星云】和大家分享。请期待。

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【皇城•老街•涂鸦】

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胡适有一句名言——“你不能做我的诗，正如我不能做你的梦”，每个人都是独一无二的。我想，城市也一样，每座城市都有自己的故事和历史。

巴生是雪兰莪历史之都，雪州苏丹皇宫就坐落在这里，所以又称“皇城”。这座城市具有独特的人文风景，这里有百年历史文物、百年火车站、百年建筑和百年学府等等。

不但如此，巴生还拥有一个港口，早期称为“吉令港”，后改称为巴生港口 （Pelabohan Klang）。600年前，在郑和下西洋的航海图中，已有“吉令港”这个地名。这个港口可说是外来文明传入半岛的门户，亦是马来半岛外来移民的散布据点。后来，更是世界最繁忙的集装箱港口。

为了复兴与打造这座百年城市，巴生中华总商会在2017年主催“巴生文遗节”复兴老街计划，透过文遗节的举办，将文艺表演、文创及美食带进老街，以期让更多人走进巴生老街古迹区。

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“巴生文遗节”以乌鸦作为老街象征的吉祥物。为何是乌鸦？

白昼的彩鸦，入夜时分化成黑鸦。

巴生除了有“皇城”的雅号外，也被称为“鸦城”，因为这里乌鸦很多，而且还有一段感恩鸦事。据说在英国殖民时期，巴生参政司瑞天咸等人出海，回程途中在马六甲海峡遇上大雾，迷失方向，无从靠岸。那时恰好群鸦飞过，于是船只随鸦航行，终于平安归航。为了感恩乌鸦的导航，瑞天咸以乌鸦作为巴生俱乐部的标志。

乌鸦是飞禽类中最有智慧的鸟，慈孝、巧智、团结，是其特点。因此，主办当局采用拙作“彩鸦”美化老街，在一堵斑驳老墙的主题墙，以雪州州旗红、黄、白三色，作为鸦群的“特色”。红色象征勇敢，黄色为巧智，白色则是清廉。

在今年的2018“巴生文遗节2.0”，再次受委统筹“巴生历史绘图”看板，笔者邀约画家周靖化及林炳伸联手创作，透过画笔简介巴生开埠至今的进展，从老行业及先辈的刻苦耐劳、早期的天然资源与运输、社会的转型与繁荣，同时展现多元文化色彩。

为了增添老街的姿彩，当局采纳了“涂鸦墙”的构思，邀约24位画家与新秀，在老街小巷指定的墙面上，以个别的艺术符号进行涂鸦。称之为涂鸦，其实别于一般的涂鸦，我们是在涂鸦画鸦。

出席涂鸦墙活动的巴生中华总商会同仁及涂鸦创作者。

说说西方现代“涂鸦”，最早在美国出现，大约发生在20世纪60年代末。

在美国，涂鸦开始时是一些黑人，以标语宣泄对社会的不满，也有一些是帮派的标签。之后，艺术家的加入，涂鸦内容也因此丰富起来，还从墙上延伸到地铁等处，这些地方简直就是涂鸦者无限大的画布。

后来传到欧洲，涂鸦风气被多国接纳，并蓬勃发展成不同的涂鸦文化。涂鸦不纯是宣泄，变成是整体社会哲思。

荷兰，这个自由与开放的国家，涂鸦基本上没有太多的批判或政治性，倒是多了文化艺术素养的图案设计。在这里，涂鸦处处可见。一些博物馆的内墙上，也有很多有趣的涂鸦作品。

在法国，涂鸦具有人文艺术色彩，在巴黎，塞纳河岸，卢浮宫围栏等一些广阔地域，都是涂鸦大师们喜欢涂鸦的所在。涂鸦艺术家Blek le Rat甚至创导了纸模的涂鸦技法，将自己的创作符号进行重复印制在不同的涂鸦墙上。老鼠是他偏爱的涂鸦符号之一。

英国方面，伦敦也是国际涂鸦艺术家的聚集点，大街小巷留下无数的作品。著名的神秘涂鸦艺术家Banksy，黑白涂鸦作品独具匠心，流露机智与诙谐，成为“名画”，还以天价拍卖。Time out 旅游杂志《Banksy涂鸦．伦敦地图》的出现，让很多喜爱涂鸦或艺术的人士，能够在伦敦的不同地点，观看Banksy所留下的作品。

值得一提的是，当年德国因政治分歧，一道柏林墙将德国一分为二。墙的西边，是斑斓色彩的涂鸦，东边则是严森戒备的延绵灰墙。1989年当柏林墙倒了，两边的人可以互相往来，世界118位画家应邀在东墙去涂鸦，共创作了106幅作品，后来称为“东边画廊”，是柏林保留至今最长的一段柏林墙，涂鸦代表了一种融合。如今在柏林，涂鸦无所不在。

涂鸦，也许是情绪的宣泄，亦可是一种自由、和平或正面的活动，全赖于创作者的涂鸦内容。

话又说回来，巴生皇城老街的“涂鸦”活动，当天我们一群画友，经过了3个小时，涂鸦墙的雏形出现了。艺术鼓励创造，各种造形与色彩的乌鸦，欢欢喜喜地聚合在老墙上。

当局希望陆续还有艺术家前去，或带着小朋友有组织性地去“涂鸦”。让一个孩子去画鸦，一颗艺术幼苗也许就这样滋长。未来是属于孩子们的，有孩子就有希望。这涂鸦墙，或许就是一堵希望之墻。

乌鸦，是巴生的一个符号。涂鸦在巴生，绝对有不一样的意义。巴生老街涂鸦墙，会经岁月的洗礼与累积，几个月后，几年后，甚至几十年后，这涂鸦墙，日新月异，将会是一道岁月风景线。街坊、过客、旅人的打卡参与，都会让她活起来。在不同的时间点贴近她，所见到的是不一样的涂鸦墙。

欢迎大家来巴生，这里有人文、历史、古迹、美食，还有浓浓的人情味，等待您来发现。

“红窗·黑鸦” ——窗外的风景，窗里的故事，一扇道不尽的人生冷暖之窗。（吴亚鸿作品）

“雨中即景”——您就像一把伞，再大的雨我也不怕。（邓文健作品）

“老街·昏鸦”——但求夕阳无限好，老街复兴有生机。（叶振和作品）