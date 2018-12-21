亚股哀嚎．国能领升．马股回稳 截至中午休市时，富时隆综指数升4.39点，至1654.95点。

亚洲主要区域股市一片哀嚎，马股21日开盘虽然被拖累，但随后在国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）买气带动下回稳，一枝独秀，冲破1650点关口。

广告

马股早盘最高攀上1655.01点，最低跌至1642.79点。

截至中午休市时，富时隆综指数升4.39点，至1654.95点。

富时创业板指数升8.93点，至4200.59点；富时全股项指数升21.52点，至11284.85点。

金融服务股指数升30.14点，至17165.45点；种植股指数升19.12点，至6610.11点。

上升股有251只，下跌股375只，另307只平盘，成交量8亿4728万股，值4亿8193万令吉。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）领升36仙或2.81%，至13令吉18仙。

广告

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）升17仙或3.17%，至5令吉53仙。

MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）升0.5仙，至82.5仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）升2仙，至24令吉68仙。

英美烟草（BAT，4162，主板消费产品与服务组）领跌1令吉04仙或2.81%，至35令吉94仙。

广告

戴乐集团（DIALOG,7277,主板能源组）跌9仙或2.98%，至2令吉93仙。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）回跌3仙，至3令吉05仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）跌8仙或1.28%，至6令吉15仙。