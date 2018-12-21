周新才‧公园的八卦功 太极气功十八式等盛极一时的气功趋于沉寂的今天，有一种叫八卦功的健身功突然大为流行，公园里遂出现了八卦功练功群。

太极气功十八式等盛极一时的气功趋于沉寂的今天，有一种叫八卦功的健身功突然大为流行，公园里遂出现了八卦功练功群。

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据说，八卦功对健康有不错的效果，一传十，十传百，流行势头方兴未艾。

如果不是报章上当局禁止八卦功的新闻引人关注，今天这个不再为气功发烧发热的社会，好像已经忘记了气功是怎么回事。

提到禁止气功，不禁想起法轮功。

20年前被视为中国反派气功的法轮功，在中华大地制造许多事端。

据说，法轮功所导致的敏感课题拖累了当年中国数以百计的流行气功，以致百花齐放百鸟齐鸣的气功热沉寂了下来。

我是曾经的气功迷，廿多岁时以肤浅的武术内功底子，很容易便掌握了玄之又玄的外气法，并以当记者能够轻易接触气功师父的方便，学会了几个功法。

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在这之前的30年前，我采访新闻结识了本地双溪大年道家真气道师父郑明才，随他学习前气和后气两种内气吐纳法，以及乾坤八卦气站桩法，内功算是入门。

可惜的是，我竟然抛弃了刻苦锻炼有一点点成绩的内功，学人家去玩内气外放、外气内收、采气、自发、布气、神仙一把抓、组织气场等外气法门，差点连健康也练出大问题。

最后的解决之道是回到简单纯朴的武术内功，却因为争强好胜，误入歧途练回外家本力的武术，等到年纪大了力气衰退，才明白过去的错误。

我收集了大量的气功和武术书籍，气功的流行在中国减退之后，气功类的新书少之又少。不过，大量武术内功的新书取而代之，许多都是揭秘式的划时代著作，虽然只是稍为露一些口风，只说其一，不说其二其三。

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我很幸运，我参加的东方武术学院先后引进了4名中国师父，教我受益不浅，让我能够印证书里的拳诀，也逐渐明白自己追求气功和武术所犯的错误。

功不在多，如果你立志要当高手，应该先在某种功法有所成就之后才来涉猎其他功种，否则练这又练那，最终一事无成。

廿多年前，有一位师兄就劝我，不要再去找师父了，懂甚么就练甚么，重要的不是学多少，而是要实实在在的去练。

公园里流行的功种起起落落是很好的说明，人们多数喜新厌旧，今天流行的八卦功如果能够渡过被禁难关，我倒是要看它能够流行多久！

（作者为本报高级记者）