杨淑茱‧原则 我不用“敲诈”形容，因为整个城镇的人是有共识的对所有外国人，他们提高的价钱是几倍到100倍，如10公里的德士车程是65令吉，贵过大马。

到某个国度一城镇，当地人对外国人的衣食住行都刻意提高价钱。

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我不用“敲诈”形容，因为整个城镇的人是有共识的对所有外国人，他们提高的价钱是几倍到100倍，如10公里的德士车程是65令吉，贵过大马；1名西欧人经历过洗衣费贵过西欧；他们生产运到大马的水果价钱，跟在当地买的价钱一样，或更贵。

这是个很穷的城镇，即使是像令吉这样疲弱的钱币，被他们提高食衣住行的价格，也没有太贵，只不过等同大马的生活水平。坐三轮摩哆车德士，1公里的车程是5令吉。我就经历过1名司机当时载着当地人在路上，遇到我询问要上哪，然后叫原来的当地乘客下车。

我不满意他的价格，这时另一个司机过来抢客，开出更低的价格，原来的司机又开出比原价低50%的车费，眼看他们可能吵架，我就急急上车去。

我看到自己不是付不起，而是因为有个原则：“他们怎么可以当我们是财神爷或菜头来斩？”所以有时宁可辛苦地在买东西或搭车时货比三家。也因为这样，我曾经历过好几个店家，卖相同的包装食物却发现有的食物已少了一半的重量。

有时我买东西或问车价时，会有热心的人替我讨价还价，然后告诉我对方开的价格是否值得我付出（虽然我还是得付外国人的价格，但是不贵）。

有些来自汇率很强的国家的人，不介意被斩菜头，因为兑换成他们的国家的货币还是很小的数目；但是一些同样汇率很强的国家的人，却比我更计较，因为他们知道被斩菜头是很过份的行径。

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在整个情景里，被斩菜头是无可避免的，看到自己因此自我调整去适应，而创造了新原则：“你们可以斩菜头，但是我能接受的只是大马的水平，而不能超过。”

所以我就以这样的原则来生存，即使是不喜于讨价还价，但至少不至于不悦而能安住于逆境里。

（作者为本报通讯员）