无极占姆国际狮王争霸战‧27队下月较量 27支队伍将于下月初，在第6届无极占姆国际狮王争霸战传统南狮锦标赛中争夺狮王荣誉。

林国维（坐者左起）、曾建兴、黄子倩及林慧慧在活动发布会上，邀请民众出席观看下月举行的狮王争霸战。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）27支队伍将于下月初，在第6届无极占姆国际狮王争霸战传统南狮锦标赛中争夺狮王荣誉。

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第6届无极占姆国际狮王争霸战传统南狮锦标赛是配合农历新年，由武吉占姆广场与槟城玄冈健身馆联办，将在1月5至6日上午11时至晚上10时在武吉占姆广场举行。这项活动获得槟州政府、槟州旅游局、槟城武术龙狮总会、马来西亚全国龙狮总会及Olive Tree酒店支持。

此赛事将于1月5日掀开序幕，18支来自槟城的舞狮队在当日的选拔赛中一较高低，最终选出6支队伍代表槟城出征总决赛。在选拔赛中获得冠亚季军队伍，可分别赢得500、300及200令吉奖金，3支优秀奖队伍则分别获得100令吉。

1月6总决赛

在明年1月6日举行的总决赛中，代表槟城的6支队伍将与吉隆坡（1支）、雪州（2支）、布城（2支）、万挠（2支）、越南（1支）和新加坡（1支）的队伍，争夺狮王荣耀。冠军、亚军及季军队伍将分别赢得5000、3000及1000令吉，3支优秀奖队伍则各获500令吉。其他奖项有最佳服装奖及最佳道具装饰奖。

大会也在本届增设人气奖。观众可从1月1日开始至6日下午3时前，通过“Kompleks Bukit Jambul”及槟城玄冈健身馆脸书专页，以及在比赛现场投选心仪的队伍，赢得人气奖的队伍可获奖杯。

武吉占姆广场共管机构主席曾建兴、槟州旅游发展委员会主席杨顺兴的特别助理黄子倩、槟城玄冈健身馆总教练林国维和Olive Tree酒店市场及通讯经理林慧慧，今早在武吉占姆广场发布此活动，希望民众届时前来支持。

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曾建兴说，他喜见槟州政府把这项比赛列入槟州政府2019年度的官方旅游日历。