佳日星质问跳槽议员‧“良心操守在哪？ 他认为跳槽议员无权守住有关议席，应该辞去议席，不能滥用该议席。

佳日星（中）移交模拟支票给苏志青（右二），由洪裕达（左起）、郑来兴及孙逸民（右一）陪同。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）行动党槟州署理主席佳日星质问跳槽议员良心何在？尤其选民在大选时，是投票支持议员所代表的政党，如今选民因这些议员的跳槽行为而沮丧不已。

广告

他认为跳槽议员无权守住有关议席，应该辞去议席，不能滥用该议席。

也是槟州地方政府、房屋及城乡规划委员会主席的佳日星今日在中路圣保罗堂宣布批准一笔拨款予该教堂后，针对最近巫统议员及领袖退党及跳槽风，发表意见。

落实反跳槽法须修改宪法

他说，槟州可谓再领先，因为槟州有反跳槽法令，如今一些人的看法是，要落实反跳槽法，必须修改联邦宪法。

“这是法律法规，但我要对这些跳槽议员说，有一种守则是超越法律法规的，即良心操守，请问你们的良心操守在哪？”

此外，针对报章所展开的民调，指有逾80%网民认为希盟不应该接受跳槽者一事，佳日星说，他同意这些网民的看法。

广告

为植物园带来好消息

刚从英国返马的佳日星也带来好消息，他到英国参访了爱丁堡皇家植物园及位于伦敦的邱园（KewGardens），其中爱丁堡皇家植物园原则上同意与槟州签署谅解备忘录，以分享如何更完善保护植物园的资讯。

目前，槟城植物园已和新加坡植物园签署谅解备忘录，强化园艺研究、植物保育、专员培训及永续管理等的知识共享。

佳日星说，全球目前有3个植物园获列为联合国世界文化遗产，包括了新加坡植物园及英国伦敦邱园。

广告

他表示在这趟访问中，邀请邱园代表团到访大马，而邱园原则上也同意提供奖学金予大马子民，以培训植物园专员。

“邱园是一个可颁发植物学家、园艺师学士学位的植物园，换言之，学生不必到大学去考取，他们只要在邱园上课，毕业后就是合格的园艺师。”

佳日星说，植物园所面对的问题是人员流动率高，同时缺乏专才，以致衍生了植物园管理问题。

“所以，我们必须培训我们的职员，邱园就有提供这类短期、中期及长期的课程，该园会研究双方在教育培训方面的合作，进一步消息会通知槟城植物园园长苏另源博士。”

要求联邦拨款RIBI

另一方面，佳日星表示将向联邦政府要求拨款给槟州政府非伊斯兰膜拜场所基金（RIBI），以期槟州政府能协助更多这类膜拜场所。

他说，槟州非伊斯兰膜拜场所基金目前还有约380万令吉余额，联邦政府可考虑以一令吉对一令吉方式拨款给州政府的这笔基金，展示联邦政府也扮演角色协助这些膜拜场所。

“槟州已有一套协助非伊斯兰教膜拜场所的方式，我们呼吁其他州可研究及考虑（设立这套模式）。”

2016年至今，槟州共有136个非伊斯兰膜拜场所在州政府的这笔基金下受惠，所拨出的款额近500万令吉，作为提升及建设工程用途。

佳日星也宣布中路圣保罗堂获得槟州政府通过非伊斯兰膜拜场所基金拨出3万2742令吉，充作该教堂去年11月遭遇槟州大水灾破坏后的维修用途。

出席仪式者包括光大区州议员郑来兴、槟城中路圣保罗堂主任牧师苏志青、执事孙逸民及传道洪裕达。