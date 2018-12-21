黄赐兴：潮州人较多‧盼槟城汕头结友谊城市 他说，他以槟榔屿潮州会馆代表的身份获得委托担任马潮联会总会长之职，并担任国际潮团常务，协助促进国内外潮人的密切合作关系。

槟榔屿潮州会馆冬至宴会颁发大学贷学金仪式，左为总务黄惠雄，前排左三起为董事林福义、副主席拿督朱章明和黄智绪，右五为董事陈木钦。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）北马是我国潮州人比较多的地区，马潮联会总会长拿督斯里黄赐兴希望北马最大的城市槟城能够与中国潮州的汕头结为友谊城市。

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他昨晚出席槟榔屿潮州会馆冬祭联欢宴会促请北马潮人，报名参加马潮联会明年访问潮州的访问团，一起到中国为上述姐妹市议程舖路。

他说，他以槟榔屿潮州会馆代表的身份获得委托担任马潮联会总会长之职，并担任国际潮团常务，协助促进国内外潮人的密切合作关系。

槟潮州会馆160年以上历史

他说，中国汕头市委书记方利旭带领的9人访问团本5日访问吉隆坡，虽然受邀访问槟城，可是不克莅访。

他说，槟榔屿潮州会馆有160年以上历史，在各州潮州会馆之中，成立时间之久仅次于196年历史的马六甲潮州会馆。

他认为，槟城作为潮人众多的北马大城市，若能与汕头缔结友好城市，将有助于促进两地之间的旅游业。

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槟榔屿潮州会馆颁发奖励生育第三胎的潮籍宝贝奖励，左起为青年团团长蔡立松、前任主席拿督林嘉水、黄智绪和会员李沚芬。

黄智绪：传承优秀文化

槟榔屿潮州会馆主席拿督斯里黄智绪说，冬至是潮汕人重要的节日，该会缅怀先人，依例举行祭袓谢神祀典。

他说，潮汕人应该把先辈的美德和遗留下来的优秀文化传承下去，并身体力行的奉侍父母，关心社会和国家，回馈社会。

他说，韩江家庙是本地全体潮汕人的大祠堂，承载先贤不朽精神功绩，作为潮州子孙务必要了解韩江家庙“敬睦堂”的深远意义。