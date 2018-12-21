傅秋霞：今起至28日展开‧怡力巴刹装修换新貌 该巴刹历史悠久，共设24个档口，但随着人口迁徙及时代转移，巴刹日渐没落，目前仅有4人营业。

怡力巴刹目前剩下4名小贩营业，本周将展开维修工程。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）甲州行动党历史城市议员党鞭傅秋霞表示，由怡力州选区发展及协调中心管理的怡力巴刹，将在本月21至28日展开装修工程，希望以新面貌示人，吸引更多小贩到此营业。

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该巴刹历史悠久，共设24个档口，但随着人口迁徙及时代转移，巴刹日渐没落，目前仅有4人营业。

明年开始面试小贩

傅秋霞今日到当地召开新闻发布会时表示，其市议员今年拨款仍有2万令吉，因而用在装修巴刹工程上，后者乃通过公开招标程序，最后选出1万9950令吉的竞标者。

她指出，装修事项包括更换屋顶、地砖、档口操作台及储物柜门、粉刷和美化，预计明年开始进行小贩面试，希望有兴趣者前来申请。

她说，巴刹档口租金为120令吉，且在装修后不会调涨。

傅秋霞表示，郑和将军路已完成重铺沥青工作。

郑和将军路耗36万重铺

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“由于巴刹生意不理想，有些小贩一周才营业2次，所以我们希望通过重新整修巴刹后，吸引附近的居民前来光顾。”

另一方面，傅秋霞表示，郑和将军路在本月10至13日已完成重铺沥青工作，面积为1万3300平方尺，总花费为36万6530令吉。

她指出，公共工程局共发出650万令吉给市政厅进行铺路工程，包括武吉士灵烈、武吉葛冬、哥打拉沙马那第一期花园和郑和将军路。

出席者有怡力乡村社区管理理事会主席陈书泉。

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