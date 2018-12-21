麻坡市议会首部．环保短片后日开拍 麻坡市议会推广“理想花园”计划（Taman Ideal）首部宣导环保意识中文短片即将开拍！

麻坡市区地标性的大钟楼将会是其中一个取景的地方。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡20日讯）麻坡市议会推广“理想花园”计划（Taman Ideal）首部宣导环保意识中文短片即将开拍！

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整个摄影及制作团队，从台前到幕后工作人员，皆是土生土长的麻坡人，共同携手为麻坡打造一部属于麻坡人环保短片。

麻坡市议会共推出两部华巫短片，并将会在社交及电子媒体上推广3R垃圾分类环保意识，其中马来语版短片日前已经完成拍摄工作，中文版短片将于本月23日开拍，并会由麻坡市议会主席慕斯达化主持开幕。

根据星洲日报《大柔佛》社区报日前报道，峇吉里路万达花园及新加望花园先后响应麻坡市议会推动的“理想花园”计划，参与该计划的每户住宅将会获得市议会分派3R垃圾分类回收桶。

麻坡市议会以市价向居民购买这些再循环垃圾，再使用二维码扫描，盈余将直接汇入居民的国民教育储蓄户头内。

梁维池亲自返乡编导

这部中文环保短片将由来自麻坡导演梁维池（28岁）亲自编导，他之前拍摄多部微电影及广告短片，这次他首次带着本身逾20人的团队回到家乡拍摄，会以广告形态带出麻坡获选为东南亚最干净城市，主要是影片中注入具有麻坡家乡味道的元素。

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有关短片是交由麻坡新加望联峰花园篮球协会协调及策划，梁维池曾是该篮协球员，因此，在该篮协穿针引线下由他来主导，其他主要演员包括母女陈美丽（48岁）及张尹佳（15岁）、陈嘉宁与蔡佳欣。

梁维池：生动有趣画面为主

梁维池接受访问时强调，这部短片将会带出麻坡生活化故事情节，以生动及有趣画面为主，谈话对白也不会如电影或者一般戏剧的那般公式化，主要是融入麻坡华裔社群中，传达给广大麻坡人环保重要讯息。

“我们的主要故事情景会在新加望联峰花园拍摄，同时也会在麻坡地标性地点，包括麻坡大桥、麻坡第二大桥、大钟楼、贪吃街等地方取景，并会街访麻坡市民，祝贺麻坡中选最干争城市，因为要让全民感觉到这项荣誉是属于大家的。”

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与马来文版截然不同

他说，本身有观看过马来文版的短片，中文版的将不会模仿马来文版的故事情节，会以本身的构思及剧本一拍摄，将会截然不同的风格，但是所带出的含义却是一样。

“上述短片的主题仍在构思中，当然会离不开环保课题，这部短片灵感完全出自于他与联峰花园篮协主席蔡铭歆的构思，再编写出一份剧本，目前有关剧本仍在做最后修改。”

他说，由于整部短片会在两分钟至三分钟左右，整个团队已拥有一个时间表及拍摄路程，从筹备到完成这部短片需要至少3个星期，拍摄到剪接至少也要花上五六天时间。

他补充，整部短片的拍摄最重要是不要给演员认为有太大压力，而是以轻松及自然的心态来面对镜头。

中文版环保短片主要故事情节是在联峰花园篮球场拍摄。（图：星洲日报）

蔡铭歆：居民充当临时演员

新加望联峰花园篮球协会领队兼教练蔡铭歆表示，由于该花园住宅区大部份居民以华人为主，麻坡市议会选择在该花园作为“理想花园”推介礼，也是希望鼓励更多华裔居民参与。

他说，整个故事主要情节将会在联峰花园篮球场拍摄，而他希望花园的居民能总动员，为短片拍摄壮大声势，这些居民将会在当天充当“临时演员”。

“这部短片制作团队没有任何酬劳，都是道道地地的麻坡人，希望通过官方提供这个平台施展他们本身的才能，为家乡环保献出力量。”

他说，短片完成制作后会交给麻坡市议会，并会在电子媒体及社交媒体上宣传，相信这是麻坡人所期待的。

制作团体会到闻名的贪吃街取景，并访问麻坡民众。（图：星洲日报）