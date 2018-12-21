电子烟水烟也被禁·商民：勿太苛刻．禁烟应按部就班 继明年起国内所有食肆被列为禁烟区后，卫生部昨天宣布含有尼古丁成份的电子烟（Vape）和水烟（Shisha）也在禁烟令当中，引起巴生及雪隆一带的业者及小贩热议。

大部份业者均表示赞同禁烟令，惟需要给予烟民时间适应。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生20日讯）继明年起国内所有食肆被列为禁烟区后，卫生部昨天宣布含有尼古丁成份的电子烟（Vape）和水烟（Shisha）也在禁烟令当中，引起巴生及雪隆一带的业者及小贩热议，惟大部份人表示支持，并呼吁政府勿过于苛刻对付业者。

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《大都会》社区报今天针对明年1月起在所有餐馆全面禁烟，含有尼古丁成份的电子烟（Vape）和水烟（Shisha）也在禁烟令当中及烟民要吸烟，只可以到离禁烟区10尺以外的空旷地区吸烟，电访雪隆区商贩组织和茶室业者时，受访者建议卫生部无需急于一时全面落实餐馆禁烟政策，反之应按部就班去进行禁烟工作。

有者也说，每一项政策在落实前，都会有赞赏和反弹，并需要有效执法，否则也只是治标不治本。

此外，他们针对吸烟者面对1万令吉罚款，业者则会被罚款2500令吉一事，呼吁政府降低罚款数额，以免对业者造成负担。

邱志博：最重要有效执法

巴生滨海小贩公会会长邱志博指出，政府执行这项政策是好的，同时也是国家迈向先进国的指标与必经之路，毕竟现在许多国家已实施全面禁烟，无论是水烟或电子烟。

他补充，每一项政策在落实以前，都会有赞赏和反弹，但这也只是一个过程，因此执法方面还是需要执行的，否则也只是治标不治本。

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他也说，餐饮业者也必须在店内明确张贴禁止吸烟告示牌，否则也会遭罚款不超过3000令吉，或监禁不超过6个月。

“当然政府在执法方面，要公平对待业者，烟民若执意要在该处抽烟，也不应把责任全归咎于业者，因业者并没有执法的权利。”



受访者指出，尽管餐馆内贴有禁烟告示牌，但部份食客继续抽烟，让他们担心禁烟政策落实后，会无辜接获罚单。（图：星洲日报）

决定不再售卖香烟张子杰

（昌和茶室业者）

“在宣布禁烟令之前，我们已经没有再进口或售卖香烟了，当时是为了避开销售与服务税，恰巧政府又宣布禁烟令，便决定不再售卖香烟。

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之前，卫生部只是发布禁烟令，并没有说明其他含尼古丁成份，如水烟与电子烟被禁，如今全面禁止是件好事。

我觉得这样可以保持店内的卫生环境，店内的员工也无需烦恼烟蒂怎么扫也扫不完，而影响用餐的卫生环境。

虽然我们在店内有张贴禁烟告示牌，惟食客还是故意忽视，有些食客较明白事理，有些则会无理取闹的不予理会。

我对这项指令是欢迎的，毕竟卫生部副部长有提到该项政策落实初期的6个月，只是以教育方式劝导他们，若屡劝不听才会执法。

盼可降低罚款额陈联发

（雪隆商贩公会联合会会长）

“我认为，政府若要全面禁烟是件好事，无论是水烟或电子烟都好，不过1万令吉的罚款数额对业者而言太多，盼可降低罚款的额度。

否则，该项政策对业者过于不公平，特别是罚款额度过于庞大，令业者大喊吃不消。

虽然在明年1月全面落实后，业者与烟民在首6个月不会面对罚款，惟还是建议政府降低罚款额度。

同时，这项禁烟令也让业者伤脑筋，若主动要求或阻止顾客不可抽任何的烟，势必引起不必要的争执与矛盾。

毕竟烟民需时间戒烟，期盼政府及有关单位在执法上，勿加重业者的负担。”

禁烟应一步一步来李昭汉

（雪隆咖啡茶餐商公会会长）

“我认为，餐馆禁烟的政策无需急于一时全面落实，卫生部应该慢慢一步一步来，即可以从限制吸烟的范围，如全餐馆20张桌子只有5张桌子可允许吸烟，至全面落实禁烟政策，包括电子烟及水烟。

政府在落实任何措施及政策下，必须先进行研究及听取人民的意见。

禁烟措施对茶室业者一定带来影响，而自卫生部早前宣布落实禁烟政策后，我们及全马各地的茶室业者都曾向政府提出反映，希望给予一些缓冲期，包括在禁烟措施下能提供吸烟区给烟民使用。

此外，我也认为，政府要做的是包括提升人民的醒觉意识及教育工作，包括从孩子的教育下手，让他们将不吸烟的信息带回给父母。”

