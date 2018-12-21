州政府观光年强打生态旅游‧优惠价住14度假屋
州政府观光年强打生态旅游‧优惠价住14度假屋
（马六甲20日讯）甲州政府2019年强打郊区大自然生态旅游，一口气推出多达14间的海边度假屋住宿优惠配套，让国内外游客以大众化消费投入大自然怀抱，重新认识马六甲。
配合2019马六甲旅游观光年，甲州旅游促进局推出度假屋优惠价配套，有效期从2019年1月1日至12月31日，2大类别为（一）具泳池设施一晚99令吉；（二）海边度假屋一晚79令吉。
须提前至少7天订房
这项充满惊喜的马六甲配套名为“AmazingMelaka Package Visit Melaka2019”，其79和99令吉优惠仅供房间费（不含早餐），可在周一至四使用，若在周五、周六及周日、公假、公假前夕及学校假期投宿，则每晚另缴50令吉附加费。
游客可向当局索取有关优惠固本，提前至少7天预订房间，惟必须视乎有关度假屋是否客满。
住巴当阁慕丁可看海龟产卵
《古城》社区报向当局查询，参与住宿优惠配套的14间度假屋皆坐落在马日丹那海边地带，当中逾10间集中彭加兰峇拉巴当阁慕丁海边，当地优美的海岸线十分迷人，更是海龟登陆产卵的保留地。
同时，附近的瓜拉宁宜及丹绒比拉拉海边，也分别有合作度假屋可选择。
当局此举为积极鼓励游客欣赏马六甲的大自然风光，推动郊区旅游发展。
2019 年可享有住宿优惠的海边度假屋
1 D'Nelayan Beach Resort (06-384 8666)
2 Kampong Pinang Sebatang (019-358 6778)
3 Kemunting Beach Resort (06-384 8744)
4 Damarsuria Beach Resort (013-365 2207)
5 Umang Umang Beach Resort (016-665 0167)
6 Ismah Beach Resort (06-384 8111)
7 D'Qnut Chalet & Restaurant (016-552 5665)
8 Comel Beach Resort (06-385 1309)
9 Chalet Darul Aslah (012-220 8159)
10 Chalet Deruan Ombak (06-384 7628)
11 Restu Resort (019-752 6867)
12 Angin Laut Chalet (06-384 7810)
13 Seraya Pantai Chalet (012-618 8499)
14 Bidara Beach Lodge (017-613 4922)
评论