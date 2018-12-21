州政府观光年强打生态旅游‧优惠价住14度假屋 甲州政府2019年强打郊区大自然生态旅游，一口气推出多达14间的海边度假屋住宿优惠配套，让国内外游客以大众化消费投入大自然怀抱，重新认识马六甲。

Comel Beach Resort色彩夺目，让人心情亮起来。

（马六甲20日讯）甲州政府2019年强打郊区大自然生态旅游，一口气推出多达14间的海边度假屋住宿优惠配套，让国内外游客以大众化消费投入大自然怀抱，重新认识马六甲。

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配合2019马六甲旅游观光年，甲州旅游促进局推出度假屋优惠价配套，有效期从2019年1月1日至12月31日，2大类别为（一）具泳池设施一晚99令吉；（二）海边度假屋一晚79令吉。

须提前至少7天订房

这项充满惊喜的马六甲配套名为“AmazingMelaka Package Visit Melaka2019”，其79和99令吉优惠仅供房间费（不含早餐），可在周一至四使用，若在周五、周六及周日、公假、公假前夕及学校假期投宿，则每晚另缴50令吉附加费。

游客可向当局索取有关优惠固本，提前至少7天预订房间，惟必须视乎有关度假屋是否客满。

Kampong Pinang Sebatang木屋马来风味浓厚，回归大自然的美好。

Chalet Deruan Ombak充满着海洋气息的色彩，犹如投身在蓝蓝海浪之中。

D'Nelayan Beach Resort设有游泳池，加上海豚造型的配搭，深受小朋友喜欢。

住巴当阁慕丁可看海龟产卵

《古城》社区报向当局查询，参与住宿优惠配套的14间度假屋皆坐落在马日丹那海边地带，当中逾10间集中彭加兰峇拉巴当阁慕丁海边，当地优美的海岸线十分迷人，更是海龟登陆产卵的保留地。

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同时，附近的瓜拉宁宜及丹绒比拉拉海边，也分别有合作度假屋可选择。

当局此举为积极鼓励游客欣赏马六甲的大自然风光，推动郊区旅游发展。

海龟产卵及保育区，是巴当阁慕丁的一大特色。

巴当阁慕丁海边随处可见颜色鲜艳的各造型游泳圈， 充满沙滩风情。

想要远离尘嚣，享受海风吹拂，可以选择Angin Laut Chalet。

2019 年可享有住宿优惠的海边度假屋

1 D'Nelayan Beach Resort (06-384 8666)

2 Kampong Pinang Sebatang (019-358 6778)

3 Kemunting Beach Resort (06-384 8744)

4 Damarsuria Beach Resort (013-365 2207)

5 Umang Umang Beach Resort (016-665 0167)

6 Ismah Beach Resort (06-384 8111)

7 D'Qnut Chalet & Restaurant (016-552 5665)

8 Comel Beach Resort (06-385 1309)

9 Chalet Darul Aslah (012-220 8159)

10 Chalet Deruan Ombak (06-384 7628)

11 Restu Resort (019-752 6867)

12 Angin Laut Chalet (06-384 7810)

13 Seraya Pantai Chalet (012-618 8499)

14 Bidara Beach Lodge (017-613 4922)