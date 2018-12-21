李彤．灭鸦行动 没有食物就不会吸引鸟类老鼠和蟑螂前来找吃，这是环环相扣的问题，灭鸦除害行动都是大家的责任。

近日新山市政厅射鸦小组分别在10个地区进行射鸦行动，柔佛再也、百万镇、彩虹花园、亿城镇、新甘光海边等都是此次的热点。

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乌鸦横行多年，已经造成人们的困扰。对于当局派员射杀乌鸦的行动，商家和居民都表示欢迎和心慰。希望有关当局的射鸦行动能持续进行，更频密地执行，以减少乌鸦的数量。

很多路边的树木都被乌鸦侵占了，每当黄昏时刻，乌鸦和燕子就三五成群结成队伍，停歇在树上呱呱吵，那声量让人烦躁。如果把车辆停在树下，不一会儿功夫，就会被鸟粪铺盖。要清洗车顶的鸟粪都要费一番功夫。如果有一只鸟不小心跌在地上，那叫声更惊人，没完没了地轰炸，让人无所适从，精神备受困扰。

除了有关当局的猎杀行动，商家和公众都要合作。饮食业者或餐馆就不要乱丢厨余，应该妥善处理。有些餐饮业者为了贪图方便，就把厨余倒入沟渠，这间接迎来乌鸦觅食。

此外，人们不应该撒食物喂养鸽子，因为这也会引来乌鸦来分一杯羹。

没有食物就不会吸引鸟类老鼠和蟑螂前来找吃，这是环环相扣的问题，灭鸦除害行动都是大家的责任。

要享有优雅干净的环境，每个人都要时刻自我约束警惕，不乱丢垃圾。把周围环境保持干净整洁，人人有责。