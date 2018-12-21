缩短距离料明年9月竣工·美露至佳邦建新路 居住在九洞美露、珠宝及佳邦一带居民的好消息，明年将会增设一条衔接美露与佳邦，约长4.1公里的全新道路！

从江沙路来到佳邦布特拉进口处的交通灯将会衔接一条新路往美露，一旦在日后通车后，便可通往美露与佳邦、珠宝和江沙路之间。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保20日讯）居住在九洞美露、珠宝及佳邦一带居民的好消息，明年将会增设一条衔接美露与佳邦，约长4.1公里的全新道路！

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随着美露、珠宝及佳邦区的发展正在展翅高飞，购物中心、屋业发展蓬勃，掌管霹雳州房屋、地方政府事务的行政议员杨祖强今日为MK置地主持移交可负担房屋佳邦布特拉花园钺匙给34个单位的屋主后，在新闻发布会上披露，佳邦与美露一带约有7、8家屋业发展公司与州政府达成共识，将从佳邦布特拉（Klebang Putra）路口至美露柏达那（Meru Perdana）路口之间，打造一条约4.1公里长的新路段，以纾缓九洞美露至珠宝一带以及江沙路至珠宝的交通，同时也缩短两处的距离，建新路和建桥工程估计于明年2月动工，预计9月竣工。

4.1公里仅10分钟车程

他指出，目前从九洞美露迈汀霸级市场取道九洞珠宝路至珠宝区，路线约有18公里，在繁忙时间需时30分钟的车程；而随着衔接两地的新路建成，4.1公里的新路，只需时约10分钟，大大节省了驾驶者的时间，利惠众多民众。

他说，MK置地早前已在佳邦布特拉路口建了1.7公里的新路和交通灯，同时也在另一端的美露柏达玛建了700公尺的道路，总共建了2.4公里的新路。

“中间部份还有1.7公里的道路未完成，当中的地段涉及数个屋业发展商，他已与发展商们、怡保市政厅展开数次会面洽谈，已进入尾声和达致共识，每名发展商同意出资建路，计划于明年把这段新路建好，州政府给予配合和批准，并相信一旦道路建好，就是变成其中一条主要通道，土地也会随之增值。

“因发展商对建路带来贡献，因此也要求州政府在地价、发展税及各种税务方面给予优惠，希望达到双赢。

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美露通往珠宝的道路，转右方往美露柏达那已建了一条700公尺的新路，一旦中间部份的新路建好，就会增设一条美露与佳邦的衔接道路。（图：星洲日报）

双溪巴里河建桥通车

“在耗资约1000万令吉建新1.7公里新路工程中，当中会在双溪巴里河上建一座桥以方便通车，单是建桥费用也需约200万令吉。霹雳州务大臣阿末法依沙也答应拨款100万令吉建桥。”

他指出，目前从美露取道九洞珠宝路来到珠宝，交通流量非常繁忙，随着佳邦一带日益发展，购物中心和屋业发展林立，因而导致在上班和上学时间，上述路段十分繁忙和阻塞；加上江沙路也是一条繁忙的道路，相信能纾解这一带的交通，及带动怡保的发展。

他说，这段建新路计划早于2010年在前朝政府提出，至今才见眉目。

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杨祖强（中）在莫哈那占德兰（左）和何立达哈兰（右）陪同下巡视即将建新路和新桥的路段。（图：星洲日报）

佳邦布特拉花园可负担房

提供休闲俱乐部设施

较早前，杨祖强表示，MK置地旗下的Zaman Teladan有限公司发展的佳邦布特拉花园，可说是首个提供休闲俱乐部设施的可负担房屋，让居民们可以享受到俱乐部的设施。

M K置地集团首席执行员莫哈那占德兰指出，整个佳邦布特拉的发展涵盖240英亩，兴建2587个单位和耗资4亿5200万令吉建筑费。而该集团在怡保共有3项发展计划，包括佳邦布特拉、美露柏达那1和2，总共耗资9亿9300万令吉来兴建4502个单位。

他说，佳邦布特拉共分2个阶段进行，次阶段工程于2015展开，164间房屋售价低于25万令吉，并已售出；30万令吉以下的房屋有383间，这区的人口约有5000名居民。

出席者包括MK置地顾问何立达哈兰及Zaman Teladan有限公司高级总经理诺丽达等。