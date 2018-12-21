与主帅公开冲突‧奥兹尔外租在即 在与主帅埃梅里公开冲突，并被传即将外租离队下，奥兹尔在阿申纳的生涯似乎已接近倒数。

奥兹尔（中）被传即将外租离队，在阿申纳的生涯似乎已接近倒数。（图：法新社）

（英国‧伦敦21日讯）在与主帅埃梅里公开冲突，并被传即将外租离队下，奥兹尔在阿申纳的生涯似乎已接近倒数。

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自2013年从皇家马德里转投阿申纳以来，奥兹尔至今已代表枪手出战210场赛事，共攻入41球73助攻，这赛季出赛14场也有4进球2助攻不俗战绩。他于12月初因背伤缺阵3场比赛，伤愈归队后仅在对阵卡拉巴赫首发登场，周中联赛杯北伦敦德比甚至因“战术原因”被排除在大名单之外。

根据英国媒体透露，在阿申纳某次的队内会议中，因至今赛季快过半，奥兹尔却始终无法适应球队的战术体系，而被埃梅里公开质疑。

据消息人士爆料道：“到目前为止，阿森纳每位球员都接受埃梅里的战术，但只有一人例外，他就是厄齐尔。”

据英媒消息，在不认同主帅理念下，阿申纳可能在明年1月将奥兹尔以租借离队，但其高达30万英镑（约159万令吉）周薪将成为阻碍，枪手恐怕得补贴部份费用方能成行。