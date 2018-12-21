寓意团圆美满迎新年·冬至吃汤圆大一岁 把对家人的那份情感放于手心里，抓上一小撮糯米粉，注入“幸福及团圆”的内馅，再轻轻揉捏成一粒粒小汤圆，趁着辞旧迎新之际，与家人围坐一桌，齐齐品味爱意满溢的汤圆温馨过节！

色彩斑斓的汤圆甫于周四“上架”，吃过汤圆也象征“大一岁”，来年过个好年。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保20日讯）把对家人的那份情感放于手心里，抓上一小撮糯米粉，注入“幸福及团圆”的内馅，再轻轻揉捏成一粒粒小汤圆，趁着辞旧迎新之际，与家人围坐一桌，齐齐品味爱意满溢的汤圆温馨过节！

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所谓“冬至大过年”，自夏代开始，华人将冬至视为节气的起点，也是仅次于农历新年的重要节庆。冬至即将来临，无论人在家乡或国外，都会惦念着讨喜且寓意团圆美满的热呼呼汤圆，吃过汤圆也象征“大一岁”，来年过个好年。

汤圆上架售价种类不变

趁此冬至节庆，星洲日报《大霹雳》社区报记者今早走访昆仑喇叭巴刹，售卖汤圆的小贩纷纷告知，色彩斑斓的汤圆甫于今日“上架”，售价及种类与往年一样保持不变，除了准备糯米粉团外，也会售卖现成汤圆，迎合顾客的需求。

巴刹内寻获汤圆的踪迹之余，适逢明天是十一月十五及后天是冬至，巴刹内外于一大清早已涌现大批人潮，群众忙碌于为明后日的节庆张罗各种应节食品及供品等，而鲜花、水果及发糕等应节品也已开始热销，令小贩忙得不可开交。

顾客如潮涌入，忙碌选购新鲜的水果。（图：星洲日报）

黄桂云：现成汤圆省时方便

昆仑喇叭巴刹汤圆业者黄桂云（57岁）受访指出，她与往年一样准备六色汤圆售卖，即白、红、黄、青、蓝及橙色，蓝色的糯米粉是由蝶豆花汁搓成，而其余的颜色则是可食用的色素。全部的糯米粉团及汤圆都是自制的。

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她说，今天才开始售卖糯米粉团，一般上，民众会于明天或正日（22日），才到来购买糯米粉团返家自己搓成汤圆，供过节时祭祀神明及食用。

“今年的售价与往年维持一样，小盒的糯米粉团售卖3令吉，大盒的售价是6令吉，而现成汤圆则是4令吉一盒，相信正日会有不少群众抢购现成汤圆，因为非常省时又方便。

询及今年的汤圆销量时，她也推估销量与往年一样，毕竟是应节食品，有些群众会买现成，有些群众则买糯米粉团自行搓汤圆。

马玫玲：卖4色粉团没涨价

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售卖自制糕点及汤圆逾30年的马玫玲说，她是于今早天亮后开始搓糯米粉团，不会隔夜搓好后待用，因为不新鲜。她仅准备四色糯米粉团，包括白、红、青及黄色，售价为每公斤10令吉，也没有涨价。

她笑言，无论是糕点、发糕及汤圆等，数十年以来都是她自己制作的。目前还没有掀起抢购热潮，普遍上是明天会较为多群众购买糯米粉团，再待到冬至时搓成汤圆食用过节。

罗金兰：已买粉团备用

现年72岁的居民罗金兰表示，适逢明天是十一月十五，所以她也先购买糯米粉团备用，明后日可以一次过搓成汤圆祭祀神明。

她说，她煮的汤圆没有馅料，主要是配甜汤食用来应节。

除了准备汤圆外，以素食祭祀神明的她，也会简单准备发糕及水果等。

部份群众也陆续购买糯米粉团，回家准备搓汤圆过节。（图：星洲日报）

萧韦扬：粉团放冰箱耐3天

协助婆婆售卖汤圆的萧韦扬指出，婆婆也是今天开始卖糯米粉团，暂时还没很多群牛众寻找，通常群众会于明天或后天才购买汤圆，如此才会比较新鲜。一般上，糯米粉团若放入冰箱，可以耐两至三天。

他说，婆婆是售卖四色的糯米粉团，计有白、红、黄及青色，青色是由斑兰叶制成。汤圆粉团的售价分为两种，即每100克是1令吉或1令吉50仙，价格差异在于糯米粉的使用。

冯月娇：搓蝶豆花汤圆健康好看

家庭主妇冯月娇（55岁）指出，由于糯米粉团不耐放，她也鲜少在外购买汤圆，通常都是在家中自己混合糯米粉搓汤圆，也会加入蝶豆花汁，揉搓纯天然的蓝色小汤圆，既健康又好看。

她说，她也已陆续购买发糕、水果等，准备迎接华人非常重视冬至节庆。