饮食业者做好准备·提醒你食肆禁烟 卫生部明年起食肆禁烟，部份饮食业者已做好要食客禁烟的准备，在餐馆或小贩中心张贴“禁烟”指示牌提醒食客，在此用餐别吸烟，以免影响他人。

明年1月起将全面落实实施禁烟政策，包括非冷气餐饮店也必须实行。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹、文德甲20日讯）卫生部明年起食肆禁烟，部份饮食业者已做好要食客禁烟的准备，在餐馆或小贩中心张贴“禁烟”指示牌提醒食客，在此用餐别吸烟，以免影响他人。

广告

东海岸《社区报》今日走访多家茶室及小贩中心，都可以看到业者都做好了应对措施，尽业者的本份提醒烟民，本店是禁烟区。

关丹咖啡旅餐公会主席冼天生

卫生部应设吸烟区

“当这项措施在实行时，卫生部应设立吸烟区，不应仅是采取禁烟措施，此举将会造成顾客及业者的困扰，加上餐饮业者一样受到对付有欠公道。

“前来餐馆的顾客一旦获知该处是禁烟区，但仍一意孤行，屡劝不听，依然要在食店内吸烟，业者也无可奈何。

“业者没有必要与顾客发生争吵，以免影响生意，执法员应对付的是烟客而非业者。

“我们会尽量配合卫生部及尽业者的本份，尽量劝告烟客勿吸烟，别影响他人。”

广告

关丹大巴刹国荣茶室业者谭国良

最好对付烟客非业者

“在12月初，就开始在茶室张贴禁烟指示牌，提醒所有的顾客勿在该处吸烟，如果烟客仍要吸烟也无可奈何。

“毕竟我们仅是小本经营，如果也一样被罚款或对付，就得不偿失，也希望卫生部最好只对付烟客而非业者。”

一些业者所张贴的禁烟指示牌未符合40公分X50公分的规格。（图：星洲日报）

合记茶室业者陈志源

订制特大告示牌提醒

广告

“卫生部在食肆实行禁烟是一项好的措施，让食客能在一个更好的环境下大快朵颐。

“我除了在食店内张贴禁烟指示牌，也特地到淘宝订制一张特大的禁烟告示牌提醒烟客，以让烟客勿在店内吸烟。

“但唯一，比较难接受的是，业者也遭执法单位对付就有点所不过去，可以的话，设置吸烟区才是上策。”

文德甲餐饮业者盼政府提供告示牌

另一方面，本报记者走访文德甲市区餐饮店发现，尽管距离禁烟措施还剩下不到2个星期的时间，但许多餐饮店业者仍未采取任何准备工作，也未在餐饮店内张贴任何有关禁烟的告示牌。

餐饮业者受访时均表示，对此新措施保持观望态度，希望当局尽快宣布进一步详情，同时业者也希望政府能为业者提供告示牌，减轻业者的负担。

明年1月1日起，凡在食肆区吸烟者一旦被取缔将被罚款1万令吉。（图：星洲日报）

文德甲相聚欢美食园业者龚军华

担心更改政策先观望

“咖啡商公会目前仍努力与政府争取提供禁烟告示牌，希望在来临的2个星期内政府会捎来好消息，为餐饮业者提供告示牌。

“我还没去购买禁烟的告示牌，毕竟距离实行日期还有两个星期，担心政府随时更改政策，到时就白忙一场，所以目前只好抱持观望。不过，明年1月起，我就会收起店内所有的烟灰缸。

“本店的的烟客不多，而且大多数烟客都会到店外吸烟，所以落实禁烟措施后，对本店的影响不大。”

文德甲龙乡茶阁业者董则坤

烟客不便影响生意

“政府要落实禁烟措施，餐饮业者只好遵从，但是要全面落实禁烟，包括在室外也禁止吸烟，这不仅为烟客带来不便，也将影响业者的生意。

“有时候，一些顽固的顾客，不听劝硬要在餐饮店内吸烟，若当局将这些违规者的错误惩罚在业者身上，向业者开出罚单，这对业者非常不公平及不合理。所以，我希望当局在落实此措施前，应深入探讨及聆听各界意见，勿仓促落实，为难业者。”

文德甲旺点交流站咖啡店业者兼淡属咖啡商公会总务姚裕昌．店10尺外画吸烟范围

“咖啡商公会目前仍与政府争取提供告示牌给餐饮业业者，但迄今还未有进一步消息。我认为既然政府强硬业者实施此措施，就得为业者提供有关告示牌，不应把所有责任推卸给业者。

“明年1月落实禁烟措施后，我或许会在餐饮店10尺以外的空地画上一条线，提醒烟民在有关范围吸烟。”

文德甲马化花园小食中心

业者陈小燕考虑停售香烟

“我对于禁烟措施一知半解，只是今天从报章上获悉必须张贴告示，当局也没有给予进一步指示，现在只好走一步看一步。

“若执法单位发现顾客违例在食肆范围吸烟，并向业者开出罚单，这对业者有欠公平。

“在这种开放式小食中心落实禁烟措施，或将面对一些顽固烟民，届时我或许会考虑停止售卖香烟，以免顽固顾客挑起争论。”