谢仲洋 ·雪州烂路令人心伤 公路课题可大可小，当举国都在聚焦于土团党成“绿巨人”，“巫统2.0”的悄然形成，执政当局有必要对民生问题采取刻不容缓的解决方式，让州民每天开车上路，都有最基本和舒适的驾驶体验，不要让“烂路”成为先进州光芒背后的阴影。

雪州贵为先进州，拜工商业蓬勃发展带来的庞大车流量所赐，雪州的道路也是最千疮百孔，尤其最近雨季，路上积水更加速了路洞的损坏，让驾驶人士每每驶过时总避无可避，更成了上下班塞车的梦魇。

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或许可以说，雪州公路低于平均水平，源自2008年雪州政权变天，鉴于国阵牢控联邦政权，雪州作为“反对党州”的情形下，道路维修成了两个对立政权，一道悬而不决的政治拔河，无辜的雪州子民只好沦为这场政治角力的牺牲者。

如今，在希盟同步执政国州政权后，雪州子民看不出还有必要哑忍前朝遗留政治“余毒”的必要。只要在各大脸书社区专页爬贴，肯定会看到当地居民上传许多因路洞造成汽车轮胎或机件损坏、甚至是公路意外的元凶，尤以巴生区的道路为甚。

糟糕的路况若还不能尽快获得处理，这股民怨势将越滚越大，故当政者不应忽视民生，否则正应验了“水能载舟，亦能覆舟”这句老话。

万挠通八丁燕带的B27州级公路的糟糕路况，加上该处是水灾黑区，近来频密登上《大都会》社区报的版面，我对使用该路段乃感同身受，不得已下唯有多花一些过路费绕道避开，但对每日通勤必经该路的万挠居民来说，纳税钱换回来的却是这等水平的公路，可说是民怨沸腾。

公路课题可大可小，当举国都在聚焦于土团党成“绿巨人”，“巫统2.0”的悄然形成，执政当局有必要对民生问题采取刻不容缓的解决方式，让州民每天开车上路，都有最基本和舒适的驾驶体验，不要让“烂路”成为先进州光芒背后的阴影。